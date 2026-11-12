Türkiye'nin uluslararası kalkınma bankalarından son 3 yılda sağladığı finansman 50 milyar dolara ulaştı. VakıfBank Genel Müdürü Osman Arslan, bu tutarın 18 milyar dolarının Dünya Bankası'ndan temin edildiğini açıkladı. Türkiye'nin geçen yıl üye olduğu Asya Kalkınma Bankası'ndan sağlanan kaynak ise 3,1 milyar dolar oldu.

TÜRKİYE'YE 5,1 MİLYAR DOLARLIK FİNANSMAN

VakıfBank Genel Müdürü Osman Arslan, COP31 Zirvesi kapsamında CNBC-e'ye yaptığı açıklamada, Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen zirveye uluslararası finans kuruluşlarının yoğun ilgi gösterdiğini belirtti.

Arslan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, Dünya Bankası ve üç uluslararası kalkınma bankasıyla toplam 5,1 milyar dolarlık finansman anlaşması imzalandığını aktardı.

Arslan, söz konusu kaynağın VakıfBank, İller Bankası ve Türk Eximbank aracılığıyla Türkiye'nin farklı alanlardaki kalkınma projelerine yönlendirilmesi planlandığını belirtti.

5,1 MİLYAR DOLAR HANGİ ALANLARDA KULLANILACAK?

Sağlanan finansmanın kullanım alanlarına ilişkin bilgi veren Arslan, yenilenebilir enerji yatırımları, afet ve deprem bölgelerinin yeniden imarı, karbon salımının azaltılması ve dijital dönüşümün öncelikli başlıklar arasında bulunduğunu söyledi.

Arslan, finansmanın kapsamına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Artık fosil yakıtı enerji üretim ağırlığının azaltılıp yenilenebilir enerjiye geçilmesi, afet ve deprem bölgelerinden etkilenen başta illerimiz olmak üzere oraların yeniden imar edilmesi, dijital dönüşüm ve karbon salınımının azaltılması ve atık miktarının üretim süreçlerinde azaltılarak atıklardan yeniden üretime geri kazanımın sağlanması gibi temel başlıklar var. Ayrıca gençlerin iş dünyasına katılımı, kadın girişimcilerin finansa erişimi noktasında onları daha güçlü hale getirmek gibi anlayışlar var. Biliyorsunuz kapsayıcılık da sürdürülebilirlik içerisindeki konu başlıklarından bir tanesi."

Finansmanın yalnızca enerji ve altyapı yatırımlarıyla sınırlı kalmayacağı, gençlerin istihdama katılımı ve kadın girişimcilerin finansmana erişiminin artırılması gibi sosyal kalkınma alanlarını da kapsayacağı belirtildi.

SON 3 YILDA 50 MİLYAR DOLARLIK KAYNAK SAĞLANDI

Türkiye'nin uluslararası finans kuruluşlarından sağladığı kaynaklara da değinen Arslan, son üç yılda kalkınma bankalarından toplam 50 milyar dolarlık finansman temin edildiğini açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de toplantıda paylaştığı verilere işaret eden Arslan, söz konusu tutarın 18 milyar dolarlık bölümünün Dünya Bankası kaynaklarından oluştuğunu belirtti.

Türkiye'nin geçen yıl üye olduğu Asya Kalkınma Bankası'ndan sağlanan finansmanın ise 3,1 milyar dolara ulaştığını bildirdi.

Arslan, "Geçen sene üye olduğumuz halde bugüne kadar 3,1 milyar dolarlık sadece Asya Kalkınma Bankası'ndan bir kaynak temin etmişiz ki bu çok önemli." dedi.

ULUSLARARASI KALKINMA BANKALARINDAN TÜRKİYE'YE FİNANSMAN DESTEĞİ

Uluslararası kalkınma bankalarının sağladığı kaynakların ağırlıklı olarak altyapı yatırımlarına yönlendirildiğini belirten Arslan, bu kuruluşların işletmelerin günlük finansman ihtiyaçlarından ziyade uzun vadeli kalkınma projelerine odaklandığını ifade etti.

Türkiye'nin özellikle Asya Kalkınma Bankası'ndan kısa sürede önemli miktarda finansman sağlamasını değerlendiren Arslan, bunun uluslararası kuruluşların Türkiye'ye yönelik yaklaşımı açısından önemli olduğunu dile getirdi.

Arslan, "Demek ki Türkiye'de sağlamış olduğu kriterler açısından önemli gelişmeler göstermiş ki böyle bir durum söz konusu." değerlendirmesinde bulundu.

"TÜRKİYE DİĞER GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER İÇİN ROL MODEL NİTELİĞİ TAŞIYOR"

COP31 kapsamında ele alınan sürdürülebilirlik ve iklim politikalarının önemine dikkat çeken Arslan, Türkiye'nin zirvede alınan ilke kararlarına uyum sağlamasının uluslararası alandaki konumunu güçlendirebileceğini belirtti.

Arslan, "COP31 zirvesindeki konu başlıklarında alınan ilke kararlarına Türkiye'nin hızla adaptasyonu gerçekten diğer gelişmekte olan ülkeler için de veya az gelişmiş olan ülkeler için de bir rol model niteliği taşıyor." ifadelerini kullandı.