Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin pay geri alım programları kapsamında gerçekleştirdiği alımlar 12 Kasım Perşembe günü de devam etti. Gün içerisinde 24 şirket toplam 170 milyon 804 bin 447 lot pay geri alımı gerçekleştirdi. En yüksek geri alım miktarına Savur Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (SVGYO) ulaşırken Çitlekçi Mağazacılık (CITAS) ve Teknika Plast (TKNKA) da milyonlarca lotluk alımlarıyla öne çıktı.

BORSA İSTANBUL'DA 23 ŞİRKETTEN PAY GERİ ALIMI

Borsa İstanbul'da şirketlerin pay geri alım işlemleri 12 Kasım 2026 tarihinde de sürdü. Açıklanan verilere göre 24 şirket, geri alım programları kapsamında kendi paylarında alım gerçekleştirdi.

Günün en yüksek miktarlı geri alımını 132 milyon 499 bin 703 lot ile Savur Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (SVGYO) yaptı. Şirketin gerçekleştirdiği alımlar, günün toplam geri alım miktarının yaklaşık yüzde 77,6'sını oluşturdu.

Çitlekçi Mağazacılık (CITAS) 13 milyon 857 bin 770 lot, Teknika Plast (TKNKA) ise 6 milyon 308 bin 283 lot pay geri aldı.

12 KASIM 2026 PAY GERİ ALIMI YAPAN ŞİRKETLER

12 Kasım Perşembe günü pay geri alımı gerçekleştiren şirketler ve geri alınan pay miktarları şöyle:

Hisse kodu Geri alınan pay (lot) CITAS 13.857.770 RNPOL 990.000 GIPTA 3.053.435 MERCN 300.000 SELEC 3.738.472 UNLU 160.000 EKDMR 30.166 SOKE 30.000 ETILR 140.000 ARSAN 1.180.775 GRTHO 24.000 ULUUN 97.386 LKMNH 20.000 ENERY 200.000 AHGAZ 53.329 PCILT 80.256 OZGYO 1.831.994 CATES 32.188 GRSEL 2.674 GENIL 1.975.000 TKNKA 6.308.283 SVGYO 132.499.703 METEN 182.611 TOPLAM 170.804.575

EN ÇOK PAY GERİ ALIMI YAPAN 5 ŞİRKET

Günlük geri alım verilerine göre en yüksek miktarda pay geri alan şirketler şöyle sıralandı:

SVGYO: 132.499.703 lot

CITAS: 13.857.770 lot

TKNKA: 6.308.283 lot

HOROZ: 4.199.016 lot

SELEC: 3.738.472 lot

Bu beş şirketin gerçekleştirdiği toplam geri alım miktarı 160 milyon lotu aştı.

PAY GERİ ALIMI HİSSE FİYATINI NASIL ETKİLER?

Şirketlerin pay geri alım programları, kendi hisselerini piyasadan satın almalarına olanak tanıyor. Geri alımlar, şirketlerin sermaye yönetimi stratejilerinin bir parçası olarak uygulanabiliyor.

Bu işlemler piyasada ilgili hisselere yönelik ilave talep oluşturabilse de pay geri alımı yapılması, hisse fiyatının yükseleceği anlamına gelmiyor.

Geri alımların hisse üzerindeki olası etkisi değerlendirilirken işlem miktarının yanı sıra şirketin sermayesi, geri alım fiyatı, halka açıklık oranı ve piyasa koşulları da önem taşıyor.

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