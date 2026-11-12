Turcas Holding A.Ş. (TRCAS), 12 Kasım 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, şirketin hâkim ortağı Aksoy Holding A.Ş. bünyesinde pay devri gerçekleştirildiğini duyurdu. Aksoy Holding'in mevcut ortakları Erdal Aksoy, Saffet Batu Aksoy ve Banu Aksoy arasında yapılan işlem sonucunda ortakların doğrudan ve dolaylı pay sahipliği oranlarında değişiklik meydana geldi.

AKSOY HOLDİNG'DE ORTAKLIK PAYLARI DEĞİŞTİ

Turcas Holding'in yüzde 54,45 oranında hâkim ortağı konumundaki Aksoy Holding'de 12 Kasım 2026 tarihinde pay devri gerçekleştirildi.

İşlem sonucunda Erdal Aksoy'un Aksoy Holding'deki doğrudan ortaklık payı yüzde 28,08'den yüzde 9,93'e geriledi.

Saffet Batu Aksoy ve Banu Aksoy'un payları ise yüzde 33,43'ten yüzde 42,50'ye yükseldi.

Aksoy Holding'deki pay değişimleri:

Ortak İşlem Öncesi İşlem Sonrası Erdal Aksoy %28,08 %9,93 Saffet Batu Aksoy %33,43 %42,50 Banu Aksoy %33,43 %42,50

TURCAS HOLDİNG A GRUBU PAYLARINDA DOLAYLI ORTAKLIK DEĞİŞİMİ

Aksoy Holding'de gerçekleştirilen işlem, Turcas Holding'in 255.599.850 TL nominal bedelli A grubu payları üzerindeki dolaylı ortaklık oranlarına da yansıdı.

İşlem öncesinde Erdal Aksoy'un yüzde 15,43 olan dolaylı pay oranı yüzde 5,45'e geriledi.

Saffet Batu Aksoy ve Banu Aksoy'un A grubu paylardaki dolaylı ortaklık oranları ise yüzde 19,40'tan yüzde 24,39'a yükseldi.

Ortak İşlem Öncesi İşlem Sonrası Erdal Aksoy %15,43 %5,45 Saffet Batu Aksoy %19,40 %24,39 Banu Aksoy %19,40 %24,39

B GRUBU İMTİYAZLI PAYLARDA DEĞİŞİKLİK OLMADI

Şirketin açıklamasına göre pay devir işlemi, 112,50 TL nominal bedelli Turcas Holding B grubu imtiyazlı paylarını kapsamadı.

Bu nedenle B grubu imtiyazlı payların ortaklık yapısında herhangi bir değişiklik gerçekleşmedi.

C GRUBU İMTİYAZLI PAYLARDA ORTAKLIK ORANLARI DEĞİŞTİ

Turcas Holding'in 37,50 TL nominal bedelli C grubu imtiyazlı paylarının tamamının Aksoy Holding'e ait olduğu belirtildi.

Aksoy Holding'deki pay devri sonucunda söz konusu paylar üzerindeki dolaylı ortaklık oranları da değişti.

Erdal Aksoy'un C grubu imtiyazlı paylardaki dolaylı ortaklık oranı yüzde 28,33'ten yüzde 10,02'ye geriledi.

Saffet Batu Aksoy ve Banu Aksoy'un dolaylı ortaklık oranları ise yüzde 35,62'den yüzde 44,77'ye yükseldi.

Ortak İşlem Öncesi İşlem Sonrası Erdal Aksoy %28,33 %10,02 Saffet Batu Aksoy %35,62 %44,77 Banu Aksoy %35,62 %44,77

TURCAS HOLDİNG'İN YÖNETİM KONTROLÜ DEĞİŞMEDİ

Turcas Holding, pay devrinin Aksoy Holding seviyesinde gerçekleştiğini ve doğrudan Turcas Holding paylarında herhangi bir devir yapılmadığını bildirdi.

Açıklamada, Aksoy Holding'in Turcas Holding sermayesindeki yüzde 54,45 oranındaki payının korunduğu ve şirketin yönetim kontrolünde değişiklik olmadığı belirtildi.

Şirket ayrıca söz konusu işlemin Turcas Holding'in yönetim kurulunda, faaliyetlerinde ve operasyonel işleyişinde herhangi bir değişikliğe neden olmadığını duyurdu.

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