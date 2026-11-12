Gümüş piyasasında uzun süredir devam eden arz açığının önümüzdeki yıllarda yerini büyük bir arz fazlasına bırakabileceği öngörülüyor.

BMO Capital Markets, güneş enerjisi sektöründe gümüş talebinin zayıflaması ve üreticilerin alternatif malzemelere yönelmesi nedeniyle 2030 yılına kadar piyasada tarihsel ölçekte arz fazlası yaşanabileceği tahmininde bulundu.

BMO'DAN GÜMÜŞ PİYASASI İÇİN DİKKAT ÇEKEN TAHMİN

Büyük yatırım bankalarından BMO Capital Markets, gümüş piyasasının uzun vadeli görünümüne ilişkin dikkat çeken bir analiz yayımladı. George Heppel ve Helen Amos liderliğindeki emtia analistlerinin hazırladığı raporda, uzun süredir arz açığı veren gümüş piyasasında dengelerin değişebileceği belirtildi.

Banka, 2030 yılına kadar tarihsel açıdan en yüksek seviyelerden birine ulaşabilecek arz fazlası oluşabileceğini öngörüyor. Bu değişimin arkasındaki temel nedenlerden biri olarak güneş enerjisi sektöründen kaynaklanan gümüş talebindeki olası gerileme gösteriliyor.

GÜNEŞ ENERJİSİNDE GÜMÜŞ TALEBİ ZAYIFLAYABİLİR

BMO analistlerine göre güneş enerjisi sektöründeki hızlı kapasite artışı, elektrik şebekeleri, bağlantı altyapısı ve batarya kapasitesindeki gelişimin gerisinde kalıyor. Altyapıdaki bu sorunların yeni güneş enerjisi projelerinin hızını kesebileceği ve sektörden kaynaklanan gümüş talebini yavaşlatabileceği değerlendiriliyor.

Gümüş talebini azaltabilecek bir diğer gelişme ise üreticilerin alternatif malzemelere yönelmesi. Yılın başlarında ons gümüş fiyatının kısa süreliğine 120 doların üzerine çıkması, güneş paneli üreticilerini maliyetleri düşürmek amacıyla daha az gümüş kullanmaya ve farklı ham maddeleri değerlendirmeye teşvik etti.

ALTIN-GÜMÜŞ ORANINDA 85 BEKLENTİSİ

BMO Capital Markets raporunda altın-gümüş oranına ilişkin tahmin de öne çıktı. Banka, mevcut 76 seviyesindeki oranın önümüzdeki dört yıl içerisinde 85'e yükselebileceğini öngörüyor. Bu beklenti, gümüşün önümüzdeki dönemde altına kıyasla daha zayıf performans gösterebileceğine işaret ediyor.

Son yıllarda güçlü seyreden endüstriyel talep, mevcut gümüş stoklarının azalmasına ve piyasanın ani fiyat hareketlerine karşı daha hassas hale gelmesine neden olmuştu. BMO analistleri, güneş enerjisi sektöründen gelen tüketimin zayıflamasının uzun süredir devam eden arz sıkışıklığını zaman içerisinde hafifletebileceğini değerlendiriyor.

ARZ FAZLASININ FİYATLARA ETKİSİ NE OLACAK?

Piyasada oluşması beklenen arz fazlasının gümüş fiyatlarına nasıl yansıyacağı da önem taşıyor. Analistlere göre arz fazlasının dengelenebilmesi için yatırımcı talebinin yalnızca güçlü seyretmesi yeterli olmayabilir. Yatırım amaçlı gümüş alımlarının uzun yıllar boyunca kesintisiz biçimde olağanüstü yüksek seviyelerde devam etmesi gerekebilir.

Böyle bir talep ortamının oluşmaması halinde ise piyasadaki fazla arzın emilebilmesi için gümüş fiyatlarında daha düşük seviyelerin görülmesi gündeme gelebilir. Analistler, fiyatlardaki gerilemenin yatırımcı ilgisini yeniden canlandırabilecek bir unsur olabileceğine de dikkat çekiyor.

Ons gümüş gün içinde yüzde 2’ye yakın değer kaybetti. Ons gümüş 50,89 dolar seviyesine gerilerken, gram gümüş 82,24 TL seviyesine geriledi.

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