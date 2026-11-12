AK Parti, ekonomiye ilişkin düzenlemeleri kapsayan 15 maddelik "Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"ni Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına sundu. Teklif kapsamında, 1 Ocak 2017 öncesine ait ödenmemiş Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçları ile bunlara bağlı gecikme cezası ve zamlarının silinmesi öngörülüyor.

"TOPLAM 5 MİLYAR 627 MİLYON 666 BİN TL TUTARINDAKİ PRİM BORCUNU ORTADAN KALDIRIYORUZ"

Güler, düzenlemeyle ilgili yaptığı açıklamada "1 Ocak 2017 öncesine ait ödenmemiş Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçları ile bunlara bağlı gecikme cezası ve zamlarının tamamını siliyoruz. 2 milyon 199 bin 860 vatandaşımızın toplam 5 milyar 627 milyon 666 bin TL tutarındaki prim borcunu ortadan kaldırıyoruz" dedi.