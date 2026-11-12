Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderilen özel durum açıklamasına göre Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin T.C. İstanbul Anadolu 13. Asliye Ticaret Mahkemesi nezdinde 2026/576 dosya numarası ile açtığı davada karar çıktı.

11 Kasım 2026 tarihinde görülen duruşmada mahkeme heyeti, şirkete özel denetçi atanması yönündeki talebi Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK) 438 ve 439. maddeleri uyarınca oybirliğiyle reddetti.

İTİRAZ YOLU KAPALI

Işıklar Enerji ve Yapı Holding’in açıklamasında, söz konusu ret kararının TTK’nın 440/2 maddesi gereğince kesin nitelik taşıdığı ve karara karşı itiraz/istinaf yolunun kapalı olduğu vurgulandı.

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