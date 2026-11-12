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AK Yatırım'ın gerçekleştirdiği işlemlerde en çok alım ve satım yapılan hisseler açıklandı. İşte o hisseler...

Alım tarafında SASA, satım tarafında ise UAISLV ilk sırada yer aldı. Kurumun net hacmi eksi 594,7 milyon olarak kaydedildi.

Borsa İstanbul'da aracı kurumların hisse bazlı işlem dağılımları yatırımcılar tarafından takip edilmeye devam ediyor. 12 Kasım 2026 tarihinde AK Yatırım'ın saat 12.00 itibarıyla gerçekleştirdiği işlemlerde öne çıkan hisseler belli oldu.

Verilere göre AK Yatırım'ın net hacmi -594 milyon 737 bin 856 seviyesinde gerçekleşti. Kurumun alım ve satım listelerinde ilk beş sırada yer alan hisseler de dikkat çekti.

AK YATIRIM'IN EN ÇOK ALIM YAPTIĞI HİSSELER

AK Yatırım'ın alım tarafında ilk sırada SASA yer aldı. SASA'da 6 milyon 127 bin 824 net lotluk alım gerçekleştirilirken, PPIPUPV 5 milyon 325 bin 677 net lotla ikinci sırada bulundu.

Alım listesinin devamında ISCTR, YK1XDV ve INFO hisseleri yer aldı.

Hisse kodu Net lot Pay (%) Maliyet
SASA 6.127.824 9,20 1,594
PPIPUPV 5.325.677 8,00 0,252
ISCTR 5.148.280 7,73 13,766
YK1XDV 5.000.000 7,51 0,1
INFO 4.843.762 7,28 0,835

Ak Yatırım alım satım listesi, Görsel 1

Kaynak: ForInvest

AK YATIRIM'IN EN ÇOK SATIŞ YAPTIĞI HİSSELER

Satım tarafında ise ilk sırada UAISLV yer aldı. Bu hissede 6 milyon 594 bin 534 net lotluk satış gerçekleşti.

SLAMXV 4 milyon net lotluk satışla ikinci sırada bulunurken, TURSG 3 milyon 425 bin 56 net lotla üçüncü sırada yer aldı. ISKPL ve TUCLK da en çok satış yapılan hisseler arasında sıralandı.

Hisse kodu Net lot Pay (%) Maliyet
UAISLV -6.594.534 8,39 0,01
SLAMXV -4.000.000 5,09 0,07
TURSG -3.425.056 4,36 3,245
ISKPL -3.050.621 3,88 3,176
TUCLK -2.847.451 3,62 2,292

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