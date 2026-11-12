Küresel endeks sağlayıcısı MSCI, Kasım 2026 dönemine ilişkin endeks güncellemelerini duyurdu. Dünya genelinde 100 hissenin çıkarılıp 13 hissenin ekleneceği bu revizyonda, Türk hisselerinin yer aldığı endekslerde de önemli değişimler yaşandı.

Yeni endeks bileşimleri 30 Kasım 2026 Pazartesi günü piyasa kapanışından itibaren uygulanacak ve 1 Aralık 2026 itibarıyla resmen geçerli olacak.

SABANCI HOLDİNG VE ASTOR ENERJİ ALT ENDEKSE GEÇTİ

Açıklanan karara göre MSCI Türkiye Standart Endeksi (Ana Endeks) kapsamına yeni bir şirket dahil edilmezken, Hacı Ömer Sabancı Holding (SAHOL) ve Astor Enerji (ASTOR) ana endeksten çıkarıldı.

Bu iki dev şirket, MSCI Türkiye Small Cap (Küçük Ölçekli Şirketler) Endeksi listesine eklendi.

Small Cap endeksine dışarıdan yeni bir şirket dahil edilmezken, toplam 18 Türk şirketi endeks kapsamından çıkarıldı.

ALT ENDEKSE GEÇEN DEVLERDE SAAT 11.18 İTİBARIYLA SON DURUM

Ana endeksten çıkarılarak Small Cap endeksine dahil edilen iki hissede de alıcılı seyir öne çıktı:

Astor Enerji (ASTOR): 165,60 TL (%2,79 yükseliş | Hacim: 2,30 milyar TL)

Sabancı Holding (SAHOL): 86,80 TL (%0,75 yükseliş | Hacim: 1,52 milyar TL)

SMALL CAP ENDEKSİNDEN ÇIKARILAN 18 HİSSENİN TAM LİSTESİ VE SON FİYATLARI

MSCI Türkiye Small Cap Endeksi’nden çıkarılan 18 şirketin tamamında seans içi performanslar sert ayrışmalara sahne oldu.

Lydia Holding (LYDHO), Işıklar Enerji (IEYHO), Tera Yatırım Teknoloji Holding (TEHOL) ve Peker GYO (PEKGY) tavan seviyelerinde işlem görürken; Ral Yatırım Holding (RALYH) taban fiyattan işlem görerek satış baskısı altında kaldı.

Endeksten çıkarılan 18 hissenin güncel fiyat, günlük değişim ve işlem hacmi verileri şöyle sıralandı:

Lydia Holding (LYDHO): 20,84 TL (%9,97 yükseliş | Hacim: 4,09 milyon TL)

Işıklar Enerji ve Yapı (IEYHO): 8,85 TL (%9,94 yükseliş | Hacim: 15,54 milyon TL)

Tera Yatırım Teknoloji Holding (TEHOL): 1,66 TL (%9,93 yükseliş | Hacim: 47,80 milyon TL)

Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (PEKGY): 1,38 TL (%9,52 yükseliş | Hacim: 255,76 milyon TL)

Altınkılıç Gıda ve Süt (ALKLC): 25,04 TL (%6,83 yükseliş | Hacim: 196,97 milyon TL)

Pasifik Eurasia Lojistik (PASEU): 35,04 TL (%6,31 yükseliş | Hacim: 239,20 milyon TL)

Odine Solutions (ODINE): 71,60 TL (%5,22 yükseliş | Hacim: 242,35 milyon TL)

Selçuk Ecza Deposu (SELEC): 92,15 TL (%5,07 yükseliş | Hacim: 369,92 milyon TL)

Margün Enerji Üretim (MAGEN): 6,02 TL (%4,15 yükseliş | Hacim: 66,50 milyon TL)

LDR Turizm (LIDER): 7,24 TL (%3,13 yükseliş | Hacim: 137,47 milyon TL)

Hektaş (HEKTS): 1,71 TL (%2,40 yükseliş | Hacim: 78,68 milyon TL)

Eczacıbaşı İlaç (ECILC): 49,14 TL (%0,61 yükseliş | Hacim: 32,16 milyon TL)

Ahlatcı Doğal Gaz (AHGAZ): 46,00 TL (%0,22 yükseliş | Hacim: 61,50 milyon TL)

Türk Traktör (TTRAK): 366,00 TL (%1,08 düşüş | Hacim: 23,75 milyon TL)

Gen İlaç ve Sağlık (GENIL): 4,31 TL (%1,82 düşüş | Hacim: 103,64 milyon TL)

Batısöke Çimento (BSOKE): 5,58 TL (%1,93 düşüş | Hacim: 59,96 milyon TL)

Batıçim Batı Anadolu Sanayi (BTCIM): 1,94 TL (%3,00 düşüş | Hacim: 104,91 milyon TL)

Ral Yatırım Holding (RALYH): 4,07 TL (%9,96 düşüş | Hacim: 448,24 bin TL)

Yatırımcıların özellikle uygulama tarihi olan 30 Kasım yaklaştıkça, endeks bazlı pasif fonların zorunlu alım-satım dengeleri nedeniyle bu hisselerdeki hacim ve fiyat hareketlerini yakından izlemesi bekleniyor.

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