Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, küresel piyasalardaki yapay zeka iyimserliği ve yurt içindeki kredi düzenlemelerinin desteğiyle güne pozitif başladı.

Dün yatay bir seyir izleyerek günü 11.666,42 puandan tamamlayan endeks, yeni güne önceki kapanışa göre 8,84 puan ve %0,08 artışla 11.675,26 puandan giriş yaptı.

PİYASAYI DESTEKLEYEN GELİŞMELER VE SEKTÖR PERFORMANSLARI

Açılışta sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran %0,80 ile bankacılık olurken, en çok kaybettiren %0,99 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı endeksi oldu. Holding endeksi ise %0,41 değer kaybetti.

Piyasadaki risk iştahını destekleyen temel unsurlar arasında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) kredi büyüme sınırlarında yaptığı artış öne çıktı.

TCMB; sekiz haftalık kredi büyüme sınırını ihtiyaç ve taşıt kredilerinde %3'ten %3,5'e, KOBİ kredilerinde %5'ten %5,5'e, diğer ticari kredilerde ise %2'den %2,5'e yükselttiğini duyurdu.

Küresel tarafta ise CoreWeave’in beklentileri aşan bilançosu ve Anthropic’in halka arz değerlemesine dair güçlü öngörüler teknoloji hisselerini yukarı taşıdı. Öte yandan MSCI endeks revizyonunda Türkiye küçük ölçekli şirketler endeksine 2 hisse eklenirken 18 hisse çıkarıldı.

BOFA NET 361,6 MİLYON TL SATIŞTA

Borsadaki yükselişi satış fırsatı olarak değerlendiren Bank of America’nın (BofA) saat 12.20 itibarıyla net işlem hacmi -361.640.419 TL olarak gerçekleşti. Kurumun net lot bazında en çok alım ve satım yaptığı ilk 5 hisse şöyle sıralandı:

BofA’nın En Çok Alım Yaptığı Hisseler (Net Lot)

Sasa Polyester (SASA): 45.791.939 lot (Pay: %25,85 | Maliyet: 1,592 TL)

Türkiye Sigorta (TURSG): 10.122.277 lot (Pay: %5,71 | Maliyet: 3,278 TL)

Pasifik Holding (PAHOL): 4.413.332 lot (Pay: %2,49 | Maliyet: 0,817 TL)

Ereğli Demir Çelik (EREGL): 4.258.876 lot (Pay: %2,40 | Maliyet: 32,184 TL)

Hektaş (HEKTS): 4.199.839 lot (Pay: %2,37 | Maliyet: 1,679 TL)

BofA’nın En Çok Satış Yaptığı Hisseler (Net Lot)

Batıçim (BTCIM): -8.461.072 lot (Pay: %10,17 | Maliyet: 1,942 TL)

Adese Gayrimenkul (ADESE): -8.305.057 lot (Pay: %9,98 | Maliyet: 0,530 TL)

Yapı Kredi (YKBNK): -7.606.733 lot (Pay: %9,14 | Maliyet: 38,726 TL)

İş Bankası C (ISCTR): -7.498.391 lot (Pay: %9,01 | Maliyet: 13,742 TL)

Hareket Proje Taşımacılığı (HRKET): -6.425.361 lot (Pay: %7,72 | Maliyet: 7,831 TL)

Analistler, günün geri kalanında teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.800 ve 11.900 puan seviyelerinin direnç, 11.600 ve 11.500 puan seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu vurguluyor.

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