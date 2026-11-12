İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.’nin (TURKRating), dün Dünya Varlık Yönetim A.Ş.’nin (DNYVA) kredi derecelendirme notunu en alt seviye olan "TR D" (Temerrüt) düzeyine indirmesinin ardından piyasalarda hareketlilik yaşanıyor.

Bugün Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yansıyan bildirimlerde, yabancı kurumsal yatırımcıların işlem trafiği dikkat çekti.

MERRİLL LYNCH İŞLEMLERİNİN DETAYI

KAP'a gönderilen açıklamaya göre Bank of America Corporation'ın yüzde 100 oranında kontrolüne sahip olduğu iştiraki Merrill Lynch International, 10 Kasım 2026 tarihinde Dünya Holding A.Ş. paylarında yoğun işlem gerçekleştirdi.

• Alış İşlemi: 11,60 - 11,84 TL fiyat aralığından toplam 677.780 TL nominal tutarlı alım yapıldı.

• Satış İşlemi: Aynı fiyat aralığından 211.558 TL nominal tutarlı satış gerçekleştirildi.

DOLAYLI PAY ORANI YÜZDE 3,403’E YÜKSELDİ

Alım ve satım işlemlerinin mahsuplaşması sonucunda Merrill Lynch International, söz konusu tarihte net 466.222 TL nominal değerli pay alımı yapmış oldu.

Bu işlemlerin ardından ana ortaklığın Dünya Holding A.Ş. sermayesindeki dolaylı pay ve oy hakkı oranı 10 Kasım 2026 itibarıyla yüzde 3,403 seviyesine ulaştı.

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