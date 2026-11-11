Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde, ihraç edilmiş olan kira sertifikalarının ikincil piyasadan vadesinden önce kısmen geri alınması için Yönetim Kurulu kararı alındığı ve şirket üst yönetimine yetki verildiği duyuruldu.

Açıklanan karara göre süreç; Beta Enerji'nin fon kullanıcısı ve kaynak kuruluş sıfatıyla yer aldığı yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihracını kapsıyor.

• İhraççı Kurum: Osmanlı Varlık Kiralama A.Ş.

• Kira Sertifikası ISIN Kodu: TRDOSMV32719

• Vade Tarihi: 05.03.2027

• İşlem Yöntemi: İkincil piyasadan kısmi geri alım

• Yetkilendirme: Şirketin nakit akışı, piyasa koşulları ve ilgili ihraç belgelerindeki esaslar gözetilerek işlemleri yürütmek üzere üst yönetim yetkilendirildi.

ŞİRKET AÇISINDAN NE ANLAMA GELİYOR?

Şirketlerin ihraç ettikleri borçlanma araçları veya kira sertifikalarını vadelerinden önce ikincil piyasadan geri toplaması, genellikle güçlü nakit akışı dönemlerinde finansman maliyetlerini ve gelecekteki faiz/getiri yükünü azaltmak amacıyla tercih ediliyor.

Bu adım, aynı zamanda borçluluk oranlarını aşağı çekerek bilanço yapısının güçlendirilmesine katkı sağlıyor.

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