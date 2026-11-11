CNBC-e'de yer alan habere göre; Tayvan merkezli çip üreticisi Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC)'nin yönetim kurulu, Anthropic ve OpenAI'a toplamda 1 milyar dolara kadar yatırım yapılmasını onayladı.

TSMC tarafından yapılan açıklamaya göre, Anthropic'in halka arz fiyatı üzerinden alınacak adi hisselerine 500 milyon dolara kadar, OpenAI'ın imtiyazlı hisselerine ise 500 milyon dolara kadar yatırım yapılabilecek.

ANTHROPIC HALKA ARZ İÇİN FİYAT ARALIĞINI AÇIKLANDI

Claude yapay zeka modelinin geliştiricisi Anthropic, salı günü yaptığı açıklamada halka arz hisselerini 70 ila 78 dolar fiyat aralığında satışa sunmayı planladığını duyurdu.

Şirket, bu fiyat aralığının orta noktasına göre 61 milyar doların üzerinde kaynak toplamayı hedefliyor.

Anthropic'in halka arzın yanı sıra Google'ın çatı şirketi Alphabet, AMD ve TSMC gibi büyük yatırımcılardan 26 milyar dolar toplamayı planladığı belirtildi.

YAPAY ZEKA YATIRIMLARINDA STRATEJİK ORTAKLIK

Yorkville Ives analistleri, Anthropic'in yatırımcı tabanının büyüklüğünden çok niteliğinin önem taşıdığına dikkat çekti.

Analistler, şirkete çip sağlayan, yapay zeka modellerini barındıran ve ürünlerini dağıtan şirketlerin halka arz öncesinde hissedar konumuna gelmesinin dikkat çekici olduğunu değerlendirdi.

TSMC'NİN 1 AYDA GELİRİ YÜZDE 60 ARTTI

TSMC, ekim ayında gelirinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 60 arttığını açıkladı. Bu artış, yapay zeka çiplerine yönelik güçlü talebin şirketin finansal performansına yansımasını ortaya koydu.