ABD'de 3 Kasım'da gerçekleştirilen ara seçimlerin ardından yatırım kuruluşları, seçim sonuçlarının hisse senedi piyasalarına olası etkilerini incelemeye başladı.

Demokratlar, Senato'da 7 ve Temsilciler Meclisi'nde 40'tan fazla Cumhuriyetçi sandalyeyi kazanarak Kongre'nin iki kanadında da çoğunluğu elde etti.

Seçim haftasında S&P 500 endeksi yüzde 2,7, Nasdaq Bileşik Endeksi yüzde 3,4 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,9 geriledi.

CNBC'nin haberine göre Wall Street analistleri, Demokratların yasama süreçlerinde daha fazla söz sahibi olmasının bazı şirketlerin büyüme beklentilerini destekleyebileceğini değerlendiriyor.

1. SAVUNMA TEKNOLOJİLERİNDE AMPRIUS TECHNOLOGIES

William Blair, Demokratların Ukrayna'ya yönelik askerî ve mali desteği artırma ihtimalinin insansız hava aracı ve batarya üreticilerine olumlu yansıyabileceğini belirtti.

Yatırım kuruluşunun öne çıkardığı şirketlerden biri Amprius Technologies (AMPX) oldu.

Şirketin 2026 yılı gelirlerinin yaklaşık yüzde 50'sinin Ukrayna veya Ukrayna'ya destek sağlayan müttefiklerle bağlantılı olduğu ifade edildi.

William Blair analisti Mark Shooter, ABD'nin Ukrayna'ya sağladığı finansmanı artırmasının Amprius'un 2027 yılı gelirlerini destekleyebileceğini değerlendirdi.

Shooter, şirket için "piyasa üstü performans" tavsiyesini korudu.

2. TEMİZ ENERJİDE FIRST SOLAR ÖNE ÇIKTI

Demokratların seçim başarısının yenilenebilir enerji yatırımlarına yönelik düzenlemeleri etkileyebileceği belirtiliyor.

Wolfe Research, temiz enerji projelerine ilişkin izin süreçlerinde yapılabilecek değişikliklerin sektörü destekleyebileceğini bildirdi.

William Blair ise güneş paneli üreticisi First Solar'ı (FSLR) öne çıkardı.

Analist Jed Dorsheimer, Demokratların Kongre'deki çoğunluğunun ve eyalet yönetimlerinde elde edilen kazanımların büyük ölçekli güneş enerjisi projelerine destek sağlayabileceğini belirtti.

Dorsheimer, First Solar için tavsiyesini "piyasa performansı"ndan "piyasa üstü performans"a yükseltti.

First Solar hisseleri geçen hafta yüzde 15 yükselirken, yıl başından bu yana yüzde 23 değer kaydetti.

3. SAĞLIK SEKTÖRÜNDE HASTANE İŞLETMECİLERİ

Wolfe Research, Demokratların sağlık hizmetlerine erişimi genişletmeye yönelik politikalarının hastane işletmecilerini destekleyebileceğini değerlendirdi.

Analizde, Medicaid kapsamında yapılan kesintilerin geri alınması ve sağlık sigortası primlerine yönelik vergi desteklerinin yeniden uygulanması ihtimali üzerinde duruldu.

Bu kapsamda iki şirket öne çıktı:

HCA Healthcare (HCA): Hisseleri seçim haftasında yüzde 4,6 yükseldi.

Universal Health Services (UHS): Hisseleri aynı dönemde yüzde 11,1 değer kazandı.

Wolfe Research, sağlık sektörüne yönelik olası düzenlemelerin şirketlerin finansal sonuçlarına yansımasının zaman alabileceğini de belirtti.

4. HAVAYOLU ŞİRKETLERİNDE DELTA VE UNITED AIRLINES

Citigroup, Demokratların seçim zaferinin tüketici güveni üzerinden havayolu taşımacılığına yönelik talebi destekleyebileceğini öngördü.

Citigroup analisti John Godyn, Demokrat seçmenlerin tüketici güveninde yaşanabilecek iyileşmenin Cumhuriyetçi seçmenlerdeki olası güven kaybından daha güçlü olması durumunda havayolu şirketlerinin bundan faydalanabileceğini değerlendirdi.

Seçim gününden bu yana havayolu hisselerini takip eden JETS ETF yaklaşık yüzde 2 yükseldi.

Aynı dönemde Delta Air Lines (DAL) hisseleri yüzde 8,8, United Airlines (UAL) hisseleri ise yüzde 8,2 değer kazandı.

5. VERİ MERKEZLERİNDE ÜÇ ŞİRKET ÖNE ÇIKTI

Barclays, veri merkezi yatırımlarına yönelik yerel düzenlemelerin mevcut tesis işletmecileri üzerindeki etkilerini değerlendirdi.

Banka, yeni veri merkezi projelerine getirilebilecek sınırlamaların mevcut tesislerin fiyatlama gücünü artırabileceğini belirtti.

Analist Brendan Lynch, bu kapsamda üç şirkete dikkat çekti:

Equinix (EQIX)

Iron Mountain (IRM)

Digital Realty Trust (DLR)

Barclays'e göre söz konusu şirketlerin mevcut projelerinde izin süreçlerinden kaynaklanan riskler sınırlı seviyede bulunuyor.

Son üç ayda yüzde 4 ile yüzde 13 arasında değer kaybeden bu hisselerin, yeni veri merkezi arzının sınırlanması halinde toparlanma potansiyeli taşıdığı değerlendiriliyor.

SEÇİM SONUÇLARI ABD BORSALARINI NASIL ETKİLEYEBİLİR?

Wall Street analistlerinin değerlendirmelerinde Demokratların Kongre'deki çoğunluğunun özellikle kamu harcamaları, enerji politikaları, sağlık hizmetleri ve altyapı yatırımları üzerinde etkili olabileceği belirtiliyor.

Ancak Demokratların Kongre'de çoğunluğu elde etmesi, önerilen düzenlemelerin doğrudan yasalaşacağı anlamına gelmiyor.

Yeni politikaların şirketlerin gelirleri ve hisse performansları üzerindeki etkisi, yasama süreçlerine ve düzenlemelerin uygulanmasına bağlı olacak.

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