Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinin 5 Kasım Perşembe gününe alıcılı başlaması bekleniyor. Küresel piyasalarda ABD ara seçimlerinin sonuçları, S&P Dow Jones'un Türk hisselerine yönelik kararı ve Orta Doğu'daki gelişmeler öne çıkıyor. Yurt içinde ise fon tasfiyesi kapsamında yatırımcılara yapılan ödemeler gündemde. Borsa İstanbul şirket haberleri, pay alım-satım işlemleri, sermaye artırımları, temettü kararları ve günün ekonomik veri takvimi yatırımcıların odağında bulunuyor.

NE OLDU?

Fonların tasfiye sürecinde olağanüstü tasfiye kapsamında 390 bin 219 yatırımcıya toplam 62,2 milyar TL ödeme yapıldı. Olağan tasfiye kapsamında ise 55 bin 821 yatırımcıya 55,4 milyar TL aktarıldı. Böylece toplam ödeme 117,6 milyar TL'ye ulaştı.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın siyasi mücadelesini sürdüreceğini açıkladı.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, ara seçimlerde alınan sonuçların nedenleri arasında İran savaşını gösterdi.

İran tarafından yapılan açıklamada, savaşın Trump'ın siyasi yenilgisine yol açtığı savunuldu.

ABD ara seçimlerinde Temsilciler Meclisi için açıklanan sonuçlara göre Demokratlar 240, Cumhuriyetçiler 147 sandalye kazandı. Oy sayımının devam ettiği bölgeler bulunuyor.

S&P Dow Jones Indices, Türk hisse senetlerini kapsayan bazı endeks değişikliklerini dondurma kararı aldı. Kurum, aralık ayındaki değerlendirmede endekslere yeni Türk hissesi eklemeyeceğini bildirdi.

İran Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı'nda iki tanker ve bir römorkörde yangın çıktığını duyurdu.

Elon Musk'ın ABD ara seçimlerinde Cumhuriyetçi adayları desteklemek amacıyla yaklaşık 450 milyon dolar harcadığı bildirildi.

NE OLACAK?

Euro Bölgesi'nde bugün üretici fiyat endeksi (ÜFE) açıklanacak.

İngiltere Merkez Bankasının faiz kararı bugün duyurulacak.

ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları verisi yayımlanacak.

ABD'de ekim ayı tarım dışı istihdam verisi 6 Kasım Cuma günü açıklanacak.

ABD'nin gelecek hafta Abu Dabi'de Ukrayna ve Rusya arasında yapılması planlanan üçlü görüşmelere arabuluculuk etmesi bekleniyor.

Capital Intelligence, Türkiye'ye ilişkin raporunu 13 Kasım'da yayımlayacak.

Moody's, 18 Kasım'da Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) ile Türkiye'de enerji akışlarındaki aksamaların ülke kredi profilleri üzerindeki etkilerini ele alan bir webinar düzenleyecek.

BORSA İSTANBUL GÜNE NASIL BAŞLAYACAK?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinin 5 Kasım Perşembe gününe alıcılı başlaması bekleniyor.

Açılış öncesinde küresel piyasalardaki fiyatlamalar, ABD ara seçimlerinin sonuçları ve uluslararası endeks sağlayıcılarının Türkiye'ye yönelik kararları gündemde bulunuyor.

Yurt içinde ise şirketlerin üçüncü çeyrek finansal sonuçları, KAP bildirimleri, pay alım-satım işlemleri, sermaye artırımları ve temettü kararları takip edilecek.

ŞİRKET HABERLERİ

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin 4 Kasım 2026 tarihinde KAP'a bildirdiği duyurulardan öne çıkanlar şöyle;

ALTNY – Şirketin, 3,3 milyon euro tutarında iş aldığı açıklandı.

AEFES – Şirketin, 2026 yılı revize beklentileri aşağıdaki gibi açıklandı.

AVOD – Şirketin, dört bankaya olan toplam 284,9 milyon TL kredi borcunun yasal takibe alındığı, borçların uzun vadeli yapılandırılması için bankalarla görüşmelerin sürdüğü açıklandı.

ASUZU – Şirketin, 2026 yılı revize beklentileri aşağıdaki gibi açıklandı.

BRKO – Sermaye artırımından elde edilmesi beklenen fonun 550 milyon TL’sinin gayrimenkul geliştirmede, 300 milyon TL’sinin tekstil ve perakendede, 150 milyon TL’sinin ise finansal yapıda kullanıldığı açıklandı.

BNTAS – Şirketin, 241,5 milyon TL tutarında Yatırım Teşvik Belgesi aldığı açıklandı.

BETAE – Beta Enerji Europe GmbH'nin paylarının 25.000 euroya devir alındığı açıklandı.

CATES – Pay geri alım programının başlatılmasına ve 16.520.000 adet paya karşılık 300 milyon TL kaynak ayrılmasına karar verildiği açıklandı.

CWENE – Şirket bağlı ortaklığı CW Energy’nin, ABD'de yıllık 1 GW kapasiteli güneş paneli üretim tesisi kurma yatırımını tamamlayarak tesisin kurulacağı arsa ve binaya ilişkin kira sözleşmesini imzaladığı açıklandı.

CGCAM – Şirketin, Manisa OSB 1 tesisindeki yeni üretim hattının devreye alındığı açıklandı.

DURKN – Halka arzdan elde edilen fonun 124,4 milyon TL’sinin yurtiçi üretim kapasitesinin artırılması için ilave makine alınması, çatı güneş enerjisi yatırımı ve ilave fabrika inşaatının yapılmasında, 183,2 milyon TL’sinin işletme sermayesinde, 130,9 milyon TL’sinin finansal borç ödemesinde kullanıldığı açıklandı.

ETILR – Şirketin, bağlı ortaklığı Etıler General Tradıng Llc' deki paylarının satışına yönelik olarak potansiyel alıcı ile görüşmelere başladığı açıklandı.

EKGYO – Şirket ile arsa malikleri arasında iş birliği içinde yürütülen İstanbul Eyüpsultan 5. Levent Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin ikinci oturumunun yarın yapılacağı açıklandı.

FONET – Düzce İl Sağlık Müdürlüğü ile 36 ay süreli SBYS ve YBBYS Hizmet Alımı Sözleşmesinin 99,7 milyon TL bedelle imzalandığı açıklandı.

FZLGY – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 1,2 milyar TL’den 20 milyar TL’ye yükseltilmesi tescil edildi.

GRTHO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 17.583 adet pay 68,71 TL fiyattan geri alındı.

ISCTR – 195 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

INTEM – Samsun mağazasının 4 milyon TL bedelle devredilmesine, Muğla’daki mağazanın 4,3 milyon TL’ye satılmasına karar verildiği açıklandı.

KRPLS – Şirket hakim ortağı Korozo’nun şirketteki paylarının olası satışı için aracı kuruluş yetkilendirdiği, birden fazla potansiyel yatırımcıyla gizlilik sözleşmesi imzalandığı açıklandı.

KARTN – Şirketin, iştiraki Kartonsan Dış Ticaret aracılığıyla ticari iş birliği anlaşmalarına yönelik görüşmelere başladığı açıklandı.

KZGYO – Kuzu Otel İşletmeciliği ve Gayrimenkul Yatırımları’nın sermaye artırımına iştirak edildiği açıklandı.

OSMEN – 11 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

OTTO – Pay geri alım programının sonlandırıldığı açıklandı.

PEKGY – Şirkete, TMSF’nin kayyım olarak atandığı açıklandı.

SKBNK – SPK’nın İlke Kararı kapsamında, bankaların yurt dışında pay ve pay bazlı türev araçlara yönelik doğrudan emir iletimine aracılık faaliyetinde bulunmaları yasaklanırken, müşterilerin SPK tarafından yetkilendirilmiş aracı kurumlara yönlendirilmesine ve bu kurumlara emir iletilmesine izin verildiği açıklandı.

YKBNK – Yurt dışında 1.105 gün vadeli 50,2 milyon dolar tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.

YKBNK – Utku Eke tarafından 105.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

ZERGY – Şirketin, Kocaeli Kartepe’deki Harmony City Projesi kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası ile garantörlük sözleşmesi imzalandığı açıklandı.

SERMAYE ARTIRIMLARI

BRKO – Tahsisli sermaye artırımı kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

NAKİT TEMETTÜLER

Şirket Brüt (TL) Net (TL) Temettü Verimi Dağıtım Tarihi LIDER 0,0357 0,0303 %0,52 06.11.2026

PAY ALIŞ-SATIŞLAR

BIST şirketlerinin 4 Kasım 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdiği pay alış-satış işlemlerine ilişkin duyurulardan öne çıkanlar şöyle;

ARDYZ – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 5.000 adet pay 49,72 – 49,80 TL fiyat aralığından geri alındı.

ARSAN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 601.290 adet pay 3,10 – 3,24 TL fiyat aralığından geri alındı.

BIOEN – Doğanlar Yatırım Holding tarafından 9,70 – 10,53 TL fiyat aralığından 2.592.927 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %49,63’e yükseldi.

BAHKM – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 140.000 adet pay 131,00 – 141,30 TL fiyat aralığından geri alındı.

DESPC – Türkiye Hayat ve emeklilik tarafından 20,70 TL fiyattan 142.478 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %4,57’ye geriledi.

EKIM – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 333.000 adet pay 15,00 – 15,24 TL fiyat aralığından geri alındı.

EFOR – Efor Holding tarafından 12,16 – 12,42 TL fiyat aralığından 8.262.500 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %14,84’e yükseldi.

ETILR – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 85.000 adet pay 6,32 – 6,41 TL fiyat aralığından geri alındı.

FLAP – Gürkan Gençler tarafından 8,72 – 9,30 TL fiyat aralığından 100.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %13,85’e yükseldi.

GARAN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 2.474.579 adet pay 134,90 – 137,80 TL fiyat aralığından geri alındı.

GEDIK – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 150.000 adet pay 5,00 TL fiyattan geri alındı.

GUBRF – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 100.000 adet pay 281,80 – 283,00 TL fiyat aralığından geri alındı.

INVEO – Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Topaç tarafından 3,65 – 3,66 TL fiyat aralığından 15.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %81,76’ya yükseldi.

IZENR – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 69.409 adet pay 3,55 TL fiyattan geri alındı.

IZENR & IZDMC – IZDMC tarafından 3,53 – 3,60 TL fiyat aralığından 1.875.970 adet IZENR payı alınırken, IZDMC’nin IZENR’deki payı %63,06’ya yükseldi.

KGYO – Yönetim Kurulu Başkanı Orhun Kartal tarafından 7,09 – 7,20 TL fiyat aralığından 2.790.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %46,53’e yükseldi.

KRMDA – The Goldman Sachs Group tarafından 2.608.081 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %5,17’ye yükseldi.

LMKDC – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 100.000 adet pay 21,82 – 22,18 TL fiyat aralığından geri alındı.

MIATK – Ali Gökhan Beltekin tarafından 23,00 TL fiyattan 3.550.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %12,16’ya yükseldi.

MEYSU – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 285.550 adet pay 7,06 TL fiyattan geri alındı.

MNDRS – Akça Holding tarafından 9,28 – 9,40 TL fiyat aralığından 185.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %49,38’e yükseldi.

NETCD – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 107.000 adet pay 91,50 – 93,85 TL fiyat aralığından geri alındı.

NTHOL – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 360.000 adet pay 36,10 – 36,62 TL fiyat aralığından geri alındı.

OSMEN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 100.000 adet pay 4,36 – 4,45 TL fiyat aralığından geri alındı.

PCILT – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 25.491 adet pay 30,03 TL fiyattan geri alındı.

RNPOL – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 700.525 adet pay 1,65 – 1,74 TL fiyat aralığından geri alındı.

SANKO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 20.000 adet pay 20,68 – 20,82 TL fiyat aralığından geri alındı.

SANFM – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 280.000 adet pay 3,43 – 3,51 TL fiyat aralığından geri alındı.

SOKE – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 2.189 adet pay 7,02 TL fiyattan geri alındı.

TEZOL – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 5.380 adet pay 6,40 TL fiyattan geri alındı.

TUKAS – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 2.000.000 adet pay 1,79 TL fiyattan geri alındı.

TCELL – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 12.883.764 adet pay 93,71 TL fiyattan geri alındı.

ULUUN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 75.000 adet pay 6,22 – 6,24 TL fiyat aralığından geri alındı.

YYLGD – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 629.740 adet pay 6,63 – 6,69 TL fiyat aralığından geri alındı.

Bugün genel kurulu olan şirketler;

Şirket Şirket Adı Genel Kurul Saati Genel Kurul Türü UMPAS Umpaş Holding A.Ş. 10:30 Olağan ATSYH Atlantis Yatırım Holding A.Ş. 14:00 Olağan

(İNFO YATIRIM)