Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. (AEFES), 2026 yılının ilk dokuz ayına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Şirketin ana ortaklık net kârı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 azalarak 12 milyar 54 milyon TL oldu. Aynı dönemde satış gelirleri yüzde 3 artışla 251,65 milyar TL'ye ulaşırken net borçta yüzde 28 düşüş kaydedildi.

ANADOLU EFES'İN NET KÂRI YÜZDE 20 AZALDI

Anadolu Efes'in 1 Ocak-30 Eylül 2026 dönemine ilişkin finansal sonuçlarına göre ana ortaklık net kârı 12 milyar 54 milyon 58 bin TL olarak gerçekleşti.

Şirketin satış gelirleri yıllık bazda yüzde 3 artarak 251 milyar 648 milyon 315 bin TL'ye yükseldi.

Brüt kâr yüzde 5 artışla 95 milyar 435 milyon 625 bin TL olurken faiz, amortisman ve vergi öncesi kâr (FAVÖK) yüzde 4 artarak 43 milyar 334 milyon 161 bin TL seviyesine ulaştı.

Net parasal pozisyon kazancı ise yüzde 1 artışla 16 milyar 990 milyon 243 bin TL olarak kaydedildi.

ANADOLU EFES'İN NET BORCU YÜZDE 28 GERİLEDİ

Şirketin finansal durum tablosunda net borç bir önceki döneme göre yüzde 28 azalarak 49 milyar 652 milyon 763 bin TL'ye düştü.

Toplam varlıklar yüzde 1 azalışla 517 milyar 710 milyon 603 bin TL olurken dönen varlıklar yüzde 7 gerileyerek 146 milyar 724 milyon 337 bin TL'ye indi.

Duran varlıklar yüzde 1 artışla 370 milyar 986 milyon 266 bin TL'ye ulaşırken ana ortaklığa ait özkaynaklar yüzde 9 yükselişle 144 milyar 87 milyon 391 bin TL olarak kaydedildi.

AEFES 2026 YILI 9 AYLIK BİLANÇO SONUÇLARI

Satış gelirleri: 251,65 milyar TL (yüzde 3 artış)

251,65 milyar TL (yüzde 3 artış) Brüt kâr: 95,44 milyar TL (yüzde 5 artış)

95,44 milyar TL (yüzde 5 artış) FAVÖK: 43,33 milyar TL (yüzde 4 artış)

43,33 milyar TL (yüzde 4 artış) Ana ortaklık net kârı: 12,05 milyar TL (yüzde 20 düşüş)

12,05 milyar TL (yüzde 20 düşüş) Net borç: 49,65 milyar TL (yüzde 28 düşüş)

49,65 milyar TL (yüzde 28 düşüş) Toplam varlıklar: 517,71 milyar TL (yüzde 1 düşüş)

517,71 milyar TL (yüzde 1 düşüş) Ana ortaklık özkaynakları: 144,09 milyar TL (yüzde 9 artış)

Şirketin dokuz aylık finansal sonuçlarında satış gelirleri ve FAVÖK artarken net kârda yıllık bazda düşüş gerçekleşti. Net borçta ise önceki döneme göre azalış kaydedildi.