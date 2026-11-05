Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (PEKGY), 4 Kasım 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptığı bildirimle şirketin yönetimine ilişkin kararı kamuoyuna duyurdu.

Açıklamaya göre İstanbul 11. Sulh Ceza Hakimliğinin 3 Kasım 2026 tarihli ve 2026/11155 değişik iş sayılı kararı doğrultusunda TMSF, şirkete kayyum olarak atandı.

Mahkeme kararının ardından TMSF Fon Kurulu tarafından şirketin yönetim kurulu yeniden oluşturuldu.

PEKER GYO'NUN YENİ YÖNETİM KURULU BELLİ OLDU

TMSF Fon Kurulu tarafından yapılan atamalar kapsamında şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığına Enis Güçlü Şirin, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine ise Cüneyt Ardağ getirildi.

Yeni yönetim kurulunda şu isimler yer aldı:

Melek İnceköse İmert

Ercan Doğan

Mert Can Aktı

Aybike Kaynar Bardakcı

Tolga Yenice

Yönetim kurulu üyeliğine atanan Tolga Yenice, aynı zamanda şirketin CEO'su olarak görevlendirildi.

PEKGY'NİN YÖNETİMİ TMSF TARAFINDAN OLUŞTURULAN KURULA GEÇTİ

Şirketin KAP bildiriminde, yönetim ve temsil yetkisinin TMSF Fon Kurulu tarafından belirlenen yeni yönetim kurulu tarafından kullanılacağı ifade edildi.

Yeni yönetimin çalışmalarına başladığı belirtilirken kayyum sürecine ilişkin sonraki açıklamaların KAP üzerinden yatırımcılarla paylaşılacağı bildirildi.

PEKGY HİSSELERİNDE FON KRİZİ SONRASI YÜZDE 93 KAYIP

Borsa İstanbul'da işlem gören PEKGY hisseleri, eylül ayında başlayan yatırım fonu krizinden bu yana sert değer kaybı yaşadı.

Fon krizinden önceki son işlem günü olan 15 Eylül 2026'da 11,70 TL seviyesinde bulunan PEKGY, 30 Eylül'de 3,70 TL'ye kadar geriledi.

Hissedeki düşüş ekim ayında da devam etti. PEKGY, 4 Kasım 2026 Çarşamba gününü yüzde 9,59 yükselişle 0,80 TL'den tamamladı.

Böylece hissenin 15 Eylül-4 Kasım dönemindeki toplam değer kaybı yaklaşık yüzde 93,2 olarak hesaplandı.