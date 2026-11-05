Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (ZOREN), 5 Kasım 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptığı bildirimle 1 Ocak-30 Eylül 2026 dönemine ilişkin konsolide finansal sonuçlarını duyurdu.

Şirketin ana ortaklığa ait net dönem zararı 8 milyar 33 milyon 804 bin TL olarak gerçekleşti.

Zorlu Enerji, 2025 yılının aynı döneminde 5 milyar 841 milyon 212 bin TL net zarar açıklamıştı. Böylece şirketin dokuz aylık zararı yıllık bazda yaklaşık 2,19 milyar TL artış gösterdi.

ZORLU ENERJİ'NİN SATIŞ GELİRLERİ YÜZDE 31 GERİLEDİ

Zorlu Enerji'nin 2026 yılının ilk dokuz ayındaki satış gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31 azalarak 21 milyar 371 milyon 413 bin TL'ye geriledi.

Şirket, 2025 yılının aynı döneminde 31 milyar 10 milyon 456 bin TL satış geliri elde etmişti.

Satış gelirlerindeki gerilemeyle birlikte brüt karda da düşüş kaydedildi.

Geçen yılın ilk dokuz ayında 4 milyar 778 milyon 638 bin TL olan brüt kar, bu yılın aynı döneminde yüzde 58 azalarak 1 milyar 994 milyon 262 bin TL'ye indi.

Şirketin FAVÖK tutarı ise 8,67 milyar TL'den 4,62 milyar TL'ye geriledi. Böylece FAVÖK'te yıllık bazda yaklaşık yüzde 47 düşüş gerçekleşti.

ZOREN ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE DE ZARAR AÇIKLADI

Zorlu Enerji'nin 2026 yılının temmuz-eylül dönemine ilişkin sonuçları da negatif gerçekleşti.

Şirket, üçüncü çeyrekte ana ortaklığa ait 1 milyar 672 milyon 790 bin TL net zarar kaydetti.

Geçen yılın aynı çeyreğinde ise 5 milyar 810 milyon 837 bin TL net kar açıklanmıştı.

Üçüncü çeyrekte şirketin satış gelirleri 7,65 milyar TL, brüt karı ise 1,11 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.

FİNANSMAN GİDERLERİ 18,38 MİLYAR TL OLDU

Zorlu Enerji'nin dokuz aylık bilançosunda finansman giderleri öne çıkan kalemler arasında yer aldı.

Şirketin finansman giderleri, geçen yılın aynı dönemindeki 26,37 milyar TL'den 18,38 milyar TL'ye geriledi.

Buna karşılık finansman gelirleri 5,40 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.

Net parasal pozisyon kazançları ise geçen yılın aynı dönemindeki 2,12 milyar TL'den 5,71 milyar TL'ye yükseldi.

Şirket, 1,86 milyar TL esas faaliyet karı elde etmesine karşın finansman giderlerinin de etkisiyle dokuz aylık dönemi net zararla tamamladı.

ZORLU ENERJİ'NİN NET BORCU 60,48 MİLYAR TL

Şirketin bilanço verilerine göre 30 Eylül 2026 itibarıyla toplam varlıkları 148,63 milyar TL oldu.

Haziran sonunda 150,45 milyar TL seviyesinde bulunan toplam varlıklar, üçüncü çeyrekte yaklaşık yüzde 1 azaldı.

Zorlu Enerji'nin net borcu, aynı dönemde 61,63 milyar TL'den 60,48 milyar TL'ye geriledi. Net borçta üç aylık dönemde yaklaşık yüzde 2 azalma gerçekleşti.

Şirketin toplam özkaynakları ise haziran sonundaki 66,91 milyar TL seviyesinden eylül sonunda 64,68 milyar TL'ye indi.

ZOREN HİSSE FİYATI NE KADAR?

Borsa İstanbul'da ZOREN koduyla işlem gören Zorlu Enerji hisseleri, 4 Kasım 2026 itibarıyla 1,34 TL seviyesinde bulunuyor.

Hisse, 16 Eylül'de 2,55 TL ile son aylardaki en yüksek seviyesini görürken 2 Kasım'da 1,11 TL'ye kadar geriledi.

Şirketin 9 aylık finansal sonuçları 5 Kasım Perşembe günü saat 01.18'de KAP üzerinden duyuruldu.