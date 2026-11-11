Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, söz konusu kurumsal düzenlemenin grup içi ara holding şirketlerini kapsadığı; Turkcell'in ortaklık paylarında, nihai yararlanıcısında veya yönetim kontrolünde herhangi bir değişiklik yaratmadığı bildirildi.

Açıklanan bilgilere göre LetterOne grubu içerisinde gerçekleştirilen iç yeniden yapılanma adımı 10 Kasım 2026 tarihi itibarıyla tamamlandı:

• Devir Süreci: IMTIS tarafından ihraç edilen depo sertifikalarının tamamını portföyünde tutan LIT UB Holdings S.à r.l.'nin payları, yine LetterOne bünyesindeki LPE Management Limited'e devredildi.

• Grup İçi Yapı: Hem LIT UB Holdings hem de devralan LPE Management Limited, LetterOne Investment Holdings S.A.'nın dolaylı olarak yüzde 100 oranında sahip olduğu iştirakler konumunda bulunuyor.

• Üçüncü Taraf Dahiliyeti Yok: İşleme grup dışından herhangi bir üçüncü kişi veya yabancı kurum dahil olmadı.

ORTAKLIK VE YÖNETİM DENGELERİ KORUNDU

Yapılan bildirimde, işlemin Turkcell üzerindeki doğrudan ve dolaylı etkilerine ilişkin şu hususların altı çizildi:

• Pay Oranı Sabit: IMTIS Holdings’in Turkcell sermayesindeki yüzde 19,8'lik pay sahipliği ve hakları aynen korunuyor.

• Nihai Yararlanıcı Değişmedi: Depo sertifikalarının doğrudan sahibi LIT UB Holdings S.à r.l., nihai intifa hakkı sahibi (yararlanıcısı) ise LetterOne Investment Holdings S.A. olarak kalmayı sürdürüyor.

• Kontrol Değişikliği Yok: IMTIS Holdings'in Turkcell nezdinde herhangi bir imtiyaz veya özel yönetim hakkı bulunmadığı hatırlatılırken, Turkcell'in mevcut kurumsal yönetim ve kontrol yapısında hiçbir farklılık oluşmadığı vurgulandı.

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