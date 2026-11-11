Enerji, madencilik, bankacılık ve havacılık sektörlerinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yansıyan bildirimlerde kritik gelişmeler öne çıktı:

• AYES – Yatırım süreci tamamlanan Aliağa fabrikasının üretim faaliyetine başladığı açıklandı.

• ALKLC – JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notunun BBB+(tr)’den BB+(tr)’ye düşürüldüğü açıklandı.

• AKSEN – Şirketin, Gabon'daki elektrik santrali projesine 80 MW ilave kapasite ekleyerek toplam kurulu gücünü 225 MW'a, anlaşma süresini ise 15 yıla çıkardığı, ek yatırımının 2028 sonuna kadar tamamlanmasının planlandığı açıklandı.

• AGHOL – Hidayet Yazıcı tarafından 1.000.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvuru yapıldı.

• ALVES – TRDKTSKK2646 ISIN kodlu kira sertifikasına ilişkin ödemenin gerçekleştirilemediği açıklandı.

• BOSSA – JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notunun A-(tr)’den BBB(tr)’ye düşürüldüğü açıklandı.

• CWENE – Şirketin, 2027 yılında 265 milyon dolar yatırım planladığı, hücre kapasitesinin 1.200 M’den 2.500 MW’ye çıkarılmasının, panel kapasitesinin 2.800’e çıkmasının planlandığı açıklandı.

• CWENE – Şirketin, 2027 yılında 556 milyon dolar net satış (9A26 G: 296 milyon dolar), 163 milyon dolar FAVÖK (9A26 G: 75 milyon dolar) beklediği açıklandı.

• DENGE – Şirket bağlı ortaklığı Metrobil Teknoloji’de sahip olunan yüzde 75 payın 98,7 milyon TL bedelle satıldığı açıklandı.

• EREGL – ERMADEN'in Alacahan Altın Projesi'nde güncellenen UMREK uyumlu kaynak tahminine göre 33,8 milyon ton belirlendiği ve 7,9 milyon ton Mümkün Maden Kaynağı tespit edildiği, toplam içerilen altın miktarı yaklaşık 893.000 ons olarak hesaplandığı, projenin kuzeybatı yönünde ilave kaynak potansiyeli bulunurken, teknik ve ekonomik değerlendirmeler sürdürüleceği açıklandı.

• HATSN – JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadleli ulusal kurum kredi rating notunun teyit edildiği açıklandı.

• HALKB – Şirketin, yüzde 99,99 pay sahibi olduğu Halk Katılım Bankası paylarının TVF Katılım Finans’a devrinin 14,8 milyar TL bedelle tamamlandığı, işlem sonucunda 39,9 milyon TL kar elde edildiği açıklandı.

• HUNER – Sermaye artırımından elde edilmesi beklenen fonun yüzde 40’ının GES yatırımları yapılarak, üretim kapasitesinin artırılmasında kullanılmasında, yüzde 45’inin şirket bağlı ortaklıklarına borç verilmesi ve bağlı ortaklıklarına ait kredilerinin anapara ve faiz ödemelerinde kullanılmasına, yüzde 15’inin şirket bağlı ortaklıkları işletme sermayesinde kullanılmasının planlandığı açıklandı.

• HATSN – JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notunun teyit edildiği, not görünümünün Durağan’dan Negatif’e revize edildiği açıklandı.

• KARCL – Şirketin, 22,3 milyon euro tutarındaki Haddehane Modernizasyon Projesi finansmanı için Sinosure’nin kredi kullanım onayının alındığı açıklandı.

• KARCL – Şirketin, DZ Bank AG Deutsche ile GES yatırımı finansmanında kullanılmak üzere, Sinosure sigortası nezdinde kredi sözleşmesi imzaladığı (9,5 yıl geri ödeme vadeli 14,0 milyon euro) açıklandı.

• KRPLS – Rekabet Kurulu tarafından 30,2 milyon TL’lik cezanın şirkete tebliğ edildiği açıklandı.

• KTLEV – Emlak Katılım Bankası tarafından Katılımevim, Birevim ve İktisat Katılım Bankası paylarının devralınmasına ilişkin süreçte gerekli tüm kurumların izin ve onaylarının alındığını, yasal süreçlerin tamamlandığı açıklandı.

• LIDFA – 800 milyon TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

• QNBTR – Yurt dışında 372 gün vadeli 20 milyon dolar tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.

• QUICK – Halka arzdan elde edilen fonun vadeli mevduat hesabında tutulduğu açıklandı.

• QUICK – Ocak – Ekim döneminde prim üretimi yüzde 16,2 oranında azalışla 24,8 milyar TL’ye geriledi.

• PGSUS – Ekim ayında geçen yılın aynı dönemine göre iç hat yolcu sayısı yüzde 14 artışla 1,55 milyona, yolcu doluluk oranı 2,2 puan artışla yüzde 93,4’e yükseldi. Dış hat yolcu sayısı yüzde 1 azalışla 2,66 milyona, yolcu doluluk oranı 2,1 puan azalışla yüzde 85,4’e geriledi. Toplam yolcu sayısı yüzde 4 artışla 4,21 milyona yükselirken, yolcu doluluk oranı 0,5 puan azalışla yüzde 88,2’ye geriledi.

• PGSUS – Ocak – Ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre iç hat yolcu sayısı yüzde 13 artışla 14,53 milyona yükselirken, yolcu doluluk oranı 1,7 puan azalışla yüzde 89,9’a geriledi. Dış hat yolcu sayısı 23,1 milyon ile yatay kalırken, yolcu doluluk oranı 1,4 puan azalışla yüzde 84,0’e geriledi. Toplam yolcu sayısı yüzde 5 artışla 37,64 milyona yükselirken, yolcu doluluk oranı 1,3 puan azalışla yüzde 86,2’ye geriledi.

• TNZTP – İzmir Balçova’da bulunan AVM ve Otel binasından oluşan kompleks yapının 25.000 m 2 alana sahip bir hastaneye dönüştürülmesi amacıyla yürütülen karot çalışmalarının tamamlandığı açıklandı.

• TAVHL – 2026 yılında hizmet verilen toplam yolcu sayısının 2025’in aynı dönemine göre yüzde 2 arttığı açıklandı.

• YKBNK – Yurt dışında 1.105 gün vadeli 100,4 milyon dolar tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.

Kaynak: İnfo Yatırım

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