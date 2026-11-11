Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirilen son işlemlere göre şirket yönetimleri, küresel yatırım bankaları ve büyük hissedarlar portföylerinde dikkat çeken pozisyon ayarlamalarına gitti.

Hisse değerini piyasada desteklemek adına çok sayıda şirket geri alım programlarını işletmeye devam etti. İşte adet bazında öne çıkan yüksek hacimli işlemler:

• AHSGY – Ahes İnşaat tarafından 6,69 – 6,80 TL fiyat aralığından 140.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 9,13’e yükseldi.

• ATAKP – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 50.000 adet pay 39,88 – 40,46 TL fiyat aralığından geri alındı.

• ATATP – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 20.000 adet pay 212,10 – 213,40 TL fiyat aralığından geri alındı.

• AHGAZ – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 60.000 adet pay 45,46 – 45,56 TL fiyat aralığından geri alındı.

• ARSAN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 3.700.000 adet pay 3,24 – 3,31 TL fiyat aralığından geri alındı.

• ADGYO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 72.531 adet pay 51,95 – 52,50 TL fiyat aralığından geri alındı.

• BETAE – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 55.097 adet pay 45,58 – 45,82 TL fiyat aralığından geri alındı.

• BIOEN – Doğanlar Yatırım tarafından 12,41 – 12,86 TL fiyat aralığından 361.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 49,87’ye yükseldi.

• BAHKM – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 39.117 adet pay 139,00 – 141,00 TL fiyat aralığından geri alındı.

• BORSK – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 30.000 adet pay 4,88 TL fiyattan geri alındı.

• DOKTA – Ortan Menkul tarafından 15,78 TL fiyattan 63.388 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 0,06’ya yükseldi.

• DUNYH – Bank of America Corporation tarafından 12,08 – 12,56 TL fiyat aralığından 761.860 adet alış ve 1.266.929 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 2,13’e geriledi.

• DAGI – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 90.000 adet pay 6,42 – 6,50 TL fiyat aralığından geri alındı.

• DOFER – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 15.000 adet pay 18,39 TL fiyattan geri alındı.

• ETILR – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 90.000 adet pay 6,14 – 6,21 TL fiyat aralığından geri alındı.

• EKDMR – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 103.848 adet pay 23,70 – 24,38 TL fiyat aralığından geri alındı.

• ENDAE – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 15.000 adet pay 10,89 TL fiyattan geri alındı.

• EKSUN – Eksim Yatırım tarafından 3,83 – 3,89 TL fiyat aralığından 381.078 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 74,29’a yükseldi.

• ENERY – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 300.000 adet pay 14,10 – 14,13 TL fiyat aralığından geri alındı.

• ENKAI – Mehmet Sinan Tara tarafından 77,50 – 80,85 TL fiyat aralığından 500.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 1,16’ya yükseldi.

• ENKAI – Şarık Ömer Tara tarafından 77,65 – 78,10 TL fiyat aralığından 100.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 0,26’ya yükseldi.

• EKIM – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 987.463 adet pay 14,80 – 15,87 TL fiyat aralığından geri alındı.

• EUREN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 1.001.001 adet pay 2,51 TL fiyattan geri alındı.

• FRIGO – Bank of America Corporation tarafından 2,16 – 2,19 TL fiyat aralığından 5.169.466 adet alış ve 2.391.335 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 3,15’e yükseldi.

• GRTHO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 27.500 adet pay 75,67 TL fiyattan geri alındı.

• GLYHO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 150.000 adet pay 15,80 TL fiyattan geri alındı.

• GUBRF – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 50.000 adet pay 288,80 – 289,50 TL fiyat aralığından geri alındı.

• ICUGS – Bank of America Corporation tarafından 1,24 – 1,26 TL fiyat aralığından 3.968.380 adet alış ve 2.228.603 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 3,27’ye geriledi.

• IZENR – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 2.000.000 adet pay 4,00 – 4,05 TL fiyat aralığından geri alındı.

• KMPUR – Yönetim Kurulu Başkanı Yuda Leon Mizrahi tarafından 13,11 TL fiyat aralığından 235.900 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 34,37’ye yükseldi.

• KRVGD – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 3.200.000 adet pay 1,96 – 2,00 TL fiyat aralığından geri alındı.

• KPEKS – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 369.996 adet pay 49,01 TL fiyattan geri alındı.

• LKMNH – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 20.000 adet pay 11,23 – 11,30 TL fiyat aralığından geri alındı.

• LXGYO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 150.000 adet pay 5,49 – 5,50 TL fiyat aralığından geri alındı.

• METEN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 30.000 adet pay 21,06 – 21,10 TL fiyat aralığından geri alındı.

• MCARD – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 100.000 adet pay 123,40 – 127,90 TL fiyat aralığından geri alındı.

• MHRGY – Corpus Sigorta tarafından 1,74 – 1,80 TL fiyat aralığından 1.212.318 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 13,86’ya yükseldi.

• MAVI – ANHYT tarafından 36,00 – 36,20 TL fiyat aralığından 200.000 adet MAVI payı satılırken, ANHYT’nin MAVI’deki payı yüzde 2,99’a geriledi.

• MAVI – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 350.000 adet pay 34,58 – 35,72 TL fiyat aralığından geri alındı.

• MERIT & NTHOL – NTHOL tarafından 12,21 – 12,50 TL fiyat aralığından 200.000 adet MERIT payı alınırken, NTHOL’ün MERIT’teki payı yüzde 71,18’e yükseldi.

• MERCN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 275.000 adet pay 3,32 TL fiyattan geri alındı.

• MASFN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 715.148 adet pay 34,94 – 37,04 TL fiyat aralığından geri alındı.

• NETCD – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 40.000 adet pay 92,70 – 94,20 TL fiyat aralığından geri alındı.

• NTHOL – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 700.000 adet pay 35,50 – 35,86 TL fiyat aralığından geri alındı.

• OSMEN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 14.080 adet pay 5,27 TL fiyattan geri alındı.

• ORCAY – Bank of Amarica Corporation tarafından 1,74 TL fiyattan 254.354 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 3,01’e yükseldi.

• QUICK – Corpus Sigorta tarafından 43,96 – 45,78 TL fiyat aralığından 400.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 3,48’e yükseldi.

• PCILT – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 460.219 adet pay 29,14 TL fiyattan geri alındı.

• RNPOL – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 1.256.037 adet pay 1,95 – 2,00 TL fiyat aralığından geri alındı.

• SANEL – Ali Yıldırım tarafından 31,98 – 32,42 TL fiyat aralığından 110.600 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 18,46’ya yükseldi.

• SUWEN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 519.000 adet pay 4,75 – 4,90 TL fiyat aralığından geri alındı.

• SOKE – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 100.000 adet pay 7,18 – 7,25 TL fiyat aralığından geri alındı.

• SANKO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 10.878 adet pay 20,96 – 21,00 TL fiyat aralığından geri alındı.

• TRENJ & TRALT – TRALT tarafından 77,75 TL fiyattan 172.086 adet TRENJ payı alınırken, TRALT’ın TRENJ’deki payı yüzde 4,64’e yükseldi.

• TKNKA – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 150.000 adet pay 31,33 TL fiyattan geri alındı.

• TAVHL – The Goldman Sachs Group tarafından 305,00 TL fiyattan 341.694 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 3,07’ye yükseldi.

• TKFEN – Libco İnşaat tarafından 32.113.879 adet pay alınırken (Vera Ticari ile birleşme sonrası devir), şirket sermayesindeki payı yüzde 32,08’e yükseldi.

• TCKRC – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 7.152 adet pay 122,97 TL fiyattan geri alındı.

• ULUUN – Sparta Portföy tarafından 300.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 2,91’e geriledi.

• UNLU – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 600.000 adet pay 9,49 – 9,84 TL fiyat aralığından geri alındı.

• ULUUN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 450.647 adet pay 6,13 – 6,31 TL fiyat aralığından geri alındı.

• YYLGD – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 100.000 adet pay 6,54 – 6,61 TL fiyat aralığından geri alındı.

Kaynak: İnfo Yatırım

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