Madencilik sektörünün borsadaki temsilcilerinden Türk Altın İşletmeleri A.Ş. (TRALT), 2026 yılı 3. çeyrek finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden paylaştı.

Bilanço sonrası 10 Kasım 2026 tarihi itibarıyla 4 aracı kurum, TRALT için 2027 vizyonunu içeren yeni hedef fiyat ve tavsiyelerini duyurdu.

KURUMLARDAN GÜÇLÜ GETİRİ BEKLENTİSİ

Son işlem gününde 39,72 TL seviyesinden fiyatlanan TRALT payları için aracı kurumların belirlediği hedef fiyatlar 56,00 TL ile 68,26 TL aralığında şekillendi. Açıklanan projeksiyonlar, hissede güncel fiyat üzerinden yüzde 40,98 ile yüzde 71,85 arasında prim potansiyeline işaret ediyor.

Hisse için en yüksek hedef fiyat 68,26 TL ile Halk Yatırım'dan gelirken, kurum "Al" tavsiyesini sürdürdü. İş Yatırım da 56,00 TL hedef fiyat ve "Al" tavsiyesi paylaştı. Gedik Yatırım ile Garanti BBVA Yatırım ise tavsiyelerini "Endekse Paralel Getiri" olarak korudu.

ARACI KURUMLARIN GÜNCEL TRALT HEDEF FİYAT TABLOSU

Aracı Kurum Hedef Fiyat Güncel Fiyat Tavsiye Prim Potansiyeli Rapor Tarihi Halk Yatırım 68,26 TL 39,72 TL Al %71,85 10 Kasım 2026 Gedik Yatırım 60,00 TL 39,72 TL Endekse Paralel Getiri %51,05 10 Kasım 2026 Garanti BBVA Yatırım 58,00 TL 39,72 TL Endekse Paralel Getiri %46,02 10 Kasım 2026 İş Yatırım 56,00 TL 39,72 TL Al %40,98 10 Kasım 2026

Dört aracı kurumun ortalama hedef fiyatı yaklaşık 60,56 TL olarak hesaplanırken, bu ortalama mevcut fiyata göre yaklaşık yüzde 52,5'lik bir yükseliş potansiyeline karşılık geliyor. Analistler, küresel emtia fiyatlarındaki seyir ve operasyonel üretim kapasitesinin hisse performansında belirleyici olmaya devam edeceğini vurguluyor.

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