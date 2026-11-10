Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, dünkü yüzde 2'lik güçlü primin ardından haftanın ikinci işlem gününe de yüzde 0,39 yükselişle 11.758,85 puandan başladı.

Bankacılık endeksinin yüzde 0,50, holding endeksinin ise yüzde 0,77 değer kazandığı sabah seansında madencilik hisseleri yüzde 1,43 ile en çok kazandıran sektör olurken, metal eşya ve makina sektörü yüzde 2,10 kayıpla negatif ayrıştı.

Küresel piyasalarda ABD'de açıklanacak kritik ekim ayı enflasyon verisi öncesinde teknoloji hisselerindeki toparlanma ve petrol fiyatlarındaki gerilemeyle pozitif bir hava korunurken, aracı kurum bazındaki para giriş-çıkışları Borsa İstanbul'da ayrışmalara sahne oldu.

ZİRAAT YATIRIM'DA 449,6 MİLYON TL'LİK NET SATIŞ

Saat 12:12 verilerine göre Ziraat Yatırım'ın toplam net hacmi -449.614.233 TL seviyesinde gerçekleşti.

Kurumun portföy hareketlerinde tek bir hissede yoğunlaşan sert satış dalgası dikkat çekti.

SATIŞIN YÜZDE 62'Sİ TEK HİSSEDE: ISKPL İLK SIRADA

Ziraat Yatırım'ın toplam satış hacminin yüzde 62,35'ini Işık Plastik (ISKPL) payları oluşturdu. Kurum, 2,54 TL maliyetle 106,5 milyondan fazla ISKPL hissesini elden çıkardı.

Kurumun en çok satış yaptığı hisseler şu şekilde sıralandı:

ISKPL: -106.554.516 lot (%62,35 pay, 2,54 TL maliyet)

INFO: -5.859.575 lot (%3,43 pay, 0,699 TL maliyet)

SASA: -5.081.967 lot (%2,97 pay, 1,635 TL maliyet)

ATILOV: -3.230.784 lot (%1,89 pay, 0,01 TL maliyet)

HEDEF: -2.676.827 lot (%1,57 pay, 6,715 TL maliyet)

Diğer Hisseler: -47.490.569 lot (%27,79 pay)

ALIM TARAFINDA ADESE VE KATMR ÖNE ÇIKTI

Kurumun satış baskısına karşılık sınırlı kalan alım tarafında ise perakende ve sanayi hisseleri başı çekti. Ziraat Yatırım kanalıyla en çok net alım gerçekleştirilen hisseler ve işlem detayları şöyle gerçekleşti:

ADESE: 4.032.320 lot (%6,38 pay, 0,557 TL maliyet)

KATMR: 3.745.025 lot (%5,93 pay, 1,174 TL maliyet)

CANTE: 2.601.522 lot (%4,12 pay, 1,001 TL maliyet)

ATAIGV: 2.249.226 lot (%3,56 pay, 0,539 TL maliyet)

KTLEV: 1.784.265 lot (%2,82 pay, 5,261 TL maliyet)

Diğer Hisseler: 48.775.687 lot (%77,19 pay)

Piyasa uzmanları, BIST 100 endeksinde teknik açıdan 11.800 ve 11.900 puan seviyelerinin direnç; 11.600 ve 11.500 puan bandının ise ana destek olarak izlendiğini belirtiyor.

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