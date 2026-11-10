Dünü yüzde 2'lik güçlü primle 11.712,67 puandan kapatan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yeni güne de yüzde 0,39 yükselişle 11.758,85 puandan başladı.

Sabah seansında bankacılık endeksi yüzde 0,50, holding endeksi yüzde 0,77 prim yaparken, sektörler bazında madencilik yüzde 1,43 artışla zirvede yer aldı; metal eşya ve makina sektörü ise yüzde 2,10 kayıpla geriledi.

Küresel piyasalarda ABD'de açıklanacak ekim ayı enflasyon verisi öncesinde teknoloji hisselerindeki toparlanma ve petrol fiyatlarındaki düşüşün desteğiyle iyimser bir hava korunurken, yurt içi piyasada yabancı kurumların işlemleri dikkat çekti.

BOFA'DA NET SATIŞ 1 MİLYAR TL BARAJINI AŞTI

Saat 12:12 itibarıyla alınan verilere göre BofA'nın Borsa İstanbul'daki toplam net işlem hacmi -1.049.023.095 TL (yaklaşık -1,05 milyar TL) seviyesine ulaştı.

Bank of America'nın toplam satış hacminde sanayi, gıda ve finans hisselerindeki çıkışlar öne çıktı. Kurumun satış listesinde ilk sırayı 10,4 milyon lotu aşan satışla Katılımevim (KTLEV) aldı.

Zirvedeki satış işlemleri ve işlem detayları şöyle şekillendi:

KTLEV: -10.466.256 lot (%8,78 pay, 5,242 TL maliyet)

TUKAS: -6.685.653 lot (%5,61 pay, 2,055 TL maliyet)

VAKFN: -3.836.085 lot (%3,22 pay, 0,85 TL maliyet)

TSPOR: -3.198.106 lot (%2,68 pay, 0,748 TL maliyet)

TRALT: -3.023.004 lot (%2,54 pay, 40,307 TL maliyet)

Diğer Hisseler: -92.027.014 lot (%77,18 pay)

SASA VE ISCTR'DE GÜÇLÜ ALIM

BofA, portföy çıkışlarına rağmen belirli hisselerde yüklü alımlar gerçekleştirdi.

Kurumun alım listesinin başında açık ara SASA yer aldı. Kurum, toplam alımlarının yüzde 21,54'ünü SASA paylarında gerçekleştirerek tek seansta 14,8 milyon lottan fazla pay topladı.

En çok net alım yapılan hisseler ise şu şekilde sıralandı:

SASA: 14.803.659 lot (%21,54 pay, 1,618 TL maliyet)

ISCTR: 4.122.269 lot (%6,00 pay, 13,803 TL maliyet)

MARTI: 4.103.000 lot (%5,97 pay, 1,308 TL maliyet)

TCELL: 4.075.575 lot (%5,93 pay, 95,401 TL maliyet)

INFO: 2.729.031 lot (%3,97 pay, 0,689 TL maliyet)

Diğer Hisseler: 38.882.617 lot (%56,58 pay)

Teknik görünümde BIST 100 endeksi için 11.800 ve 11.900 puan seviyeleri direnç, 11.600 ve 11.500 puan seviyeleri ise güçlü destek bölgeleri olarak izleniyor.

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