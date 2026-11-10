Aygaz A.Ş. (AYGAZ), 2026 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını geçtiğimiz günlerde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) açıklamıştı.

Şirketin dokuz aylık konsolide net kârı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 233,3 artarak 11,88 milyar TL'ye yükseldi. Finansal sonuçların ardından aracı kurumlar AYGAZ hissesi için hedef fiyatlarını güncelledi.

ARACI KURUMLAR AYGAZ HEDEF FİYATLARINI GÜNCELLEDİ

Aracı kurum Yeni hedef fiyat Önceki hedef fiyat Tavsiye İş Yatırım 450 TL 385 TL AL Deniz Yatırım 412 TL 385 TL AL Gedik Yatırım 375,12 TL 375,12 TL Endekse Paralel Getiri Ak Yatırım 358 TL 345 TL NÖTR

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