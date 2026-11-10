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Kârını yüzde 233 artıran Aygaz (AYGAZ) için 4 aracı kurum hedef fiyatı belirledi. 385 TL'ye yükseldi.

Aygaz A.Ş. (AYGAZ), 2026 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını geçtiğimiz günlerde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) açıklamıştı.

Şirketin dokuz aylık konsolide net kârı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 233,3 artarak 11,88 milyar TL'ye yükseldi. Finansal sonuçların ardından aracı kurumlar AYGAZ hissesi için hedef fiyatlarını güncelledi.

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ARACI KURUMLAR AYGAZ HEDEF FİYATLARINI GÜNCELLEDİ

Aracı kurum Yeni hedef fiyat Önceki hedef fiyat Tavsiye
İş Yatırım 450 TL 385 TL AL
Deniz Yatırım 412 TL 385 TL AL
Gedik Yatırım 375,12 TL 375,12 TL Endekse Paralel Getiri
Ak Yatırım 358 TL 345 TL NÖTR

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

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