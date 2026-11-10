Milli Piyango İdaresi'nin 2027 Yılbaşı Özel Çekilişi için geri sayım resmen başladı.

31 Aralık 2026 gecesi gerçekleştirilecek geleneksel yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye tutarı Cumhuriyet tarihinin rekor seviyesi olan 1 milyar TL’ye yükseltilirken, bilet fiyatlarında da yüzde 25 oranında artışa gidildi.

BİLET FİYATLARINDA YENİ DÖNEM: TAM BİLET 1.000 TL

Geçtiğimiz yıl 800 TL olarak uygulanan büyük ikramiyenin yüzde 25 artışla 1 milyar TL'ye çıkarılmasına paralel olarak bilet satış fiyatları da aynı oranda güncellendi:

• Tam Bilet: 1.000 TL (Geçen yıl: 800 TL)

• Yarım Bilet: 500 TL (Geçen yıl: 400 TL)

• Çeyrek Bilet: 250 TL (Geçen yıl: 200 TL)

TOPLAM DAĞITILACAK İKRAMİYE 5,8 MİLYAR LİRAYA YAKLAŞTI

Çekiliş kapsamında amortiler de dahil olmak üzere talihlilere dağıtılacak toplam ikramiye tutarı 5 milyar 796 milyon 300 bin TL olarak belirlendi.

Geçtiğimiz yıllarda uygulanan "tamamı dağıtım garantisi" kuralı bu yıl da geçerli olacak; böylece 1 milyar liralık tarihi büyük ikramiye, satılan bilet çıkana kadar çekilişe devam edilerek mutlaka talihli ya da talihlilerin cebine girecek.

BİLETLER SATIŞTA: ÇEKİLİŞ 31 ARALIK GECESİ

Şansını denemek isteyen vatandaşlar; fiziki yetkili bayilerin yanı sıra Milli Piyango Online internet platformu ve resmi mobil uygulama üzerinden biletlerini temin edebilecek.

Kazanan şanslı numaralar, çekilişin tamamlanmasının ardından eş zamanlı olarak dijital kanallardan ilan edilecek ve bilet sorgulama ekranı erişime açılacak.