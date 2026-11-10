Şirket, ticari uçak operasyonlarında görev yapan iş gücünün yaklaşık yüzde 5'i ile yollarını ayıracağını duyurdu.

Karar, Türk Hava Yolları’nın (THY) 150 adede kadar 737 MAX uçağını kapsayan rekor siparişinin ardından geldi.

Boeing Ticari Uçaklar Birimi Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Stephanie Pope tarafından personele iletilen bilgilendirme notunda, fabrikalar ve tedarik zinciri ortaklarının üretimde dengeyi yeniden sağlayabilmesi adına üretim temposunun yavaşlatıldığı belirtildi.

Üretim hızının düşürülmesi sonucunda mevcut istihdam hacminin operasyonel gereksinimlerin üzerinde kaldığı ifade edildi.

Revize edilen iş planı doğrultusunda personel sayısının optimize edileceğini aktaran Pope, yaklaşık yüzde 5’lik küçülmenin doğal ayrılmalar (emeklilik, istifa) ve zorunlu işten çıkarmalar yoluyla hayata geçirileceğini açıkladı.

Zorunlu işten çıkarma tebligatlarının aralık ayı itibarıyla çalışanlara iletilmeye başlanacağı kaydedildi.

TARİHİ THY ANLAŞMASININ GÖLGESİNDE GELEN KARAR

Boeing’in aldığı tensikat kararı, Türkiye ile yürütülen 80 yıllık ortaklığın zirveye taşındığı bir döneme denk geldi.

Türk Hava Yolları, filo modernizasyonu ve büyüme vizyonu çerçevesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla sonuçlandırılan anlaşma kapsamında 150 adede kadar Boeing 737 MAX uçağı siparişi vermişti.

THY tarihinin en büyük tek koridorlu uçak anlaşması niteliğini taşıyan bu dev siparişin ardından gelen küçülme hamlesi, sektör kulislerinde dikkat çekti.

Kaynak: Bloomberg