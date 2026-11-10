Dünyanın önde gelen yiyecek ve içecek şirketlerinden PepsiCo, Kuzey Amerika operasyonlarında kapsamlı bir yeniden yapılanmaya hazırlanıyor. Şirket, organizasyon yapısını sadeleştirmek ve karar alma süreçlerini hızlandırmak amacıyla yaklaşık 1.000 pozisyonu kaldırmayı planlıyor. İşten çıkarma kararının arkasında içecek segmentindeki zayıf performans, atıştırmalık pazarında artan rekabet ve değişen tüketici alışkanlıkları bulunuyor.

PEPSICO'DAN 1.000 KİŞİLİK İŞTEN ÇIKARMA PLANI

ABD merkezli PepsiCo, Kuzey Amerika faaliyetlerinde organizasyonel değişikliğe gitme kararı aldı.

PepsiCo Kuzey Amerika İcra Kurulu Başkanı Ram Krishnan, pazartesi günü çalışanlara gönderdiği bilgilendirme notunda mevcut çalışma sisteminin karmaşık ve parçalı bir yapıya sahip olduğunu belirtti.

Krishnan, sorumlulukların daha net tanımlanması ve şirket içindeki karar alma süreçlerinin hızlandırılması amacıyla organizasyonun farklı bölümlerinde değişiklikler gerçekleştirileceğini bildirdi.

Yeniden yapılanma kapsamında yaklaşık 1.000 pozisyonun kaldırılması planlanıyor. Değişikliklerin gelecek hafta hayata geçirilmesi öngörülüyor.

PEPSICO'NUN KUZEY AMERİKA FAALİYETLERİNDE ZORLU DÖNEM

PepsiCo'nun yeniden yapılanma kararı, şirketin Kuzey Amerika pazarında karşılaştığı operasyonel zorlukların ardından geldi.

Şirketin içecek faaliyetlerindeki zayıf performans ve atıştırmalık kategorisinde artan rekabet, büyüme üzerinde baskı oluşturuyor.

Özellikle ürün fiyatlarındaki artışlar ve tüketicilerin harcamalarında daha seçici davranmaya başlaması, PepsiCo'nun tuzlu atıştırmalık pazarındaki konumunu korumasını zorlaştırıyor.

KFC'NİN İÇECEK SÖZLEŞMESİNİ COCA-COLA'YA KAPTIRDI

PepsiCo'nun karşılaştığı bir diğer gelişme ise ABD'deki önemli içecek tedarik anlaşmalarından birini kaybetmesi oldu.

Şirket, KFC'nin ABD restoranlarına içecek tedarikine yönelik sözleşmesini rakibi Coca-Cola'ya kaptırdı.

Bu gelişme, PepsiCo'nun içecek pazarındaki rekabet koşullarının zorlaştığı bir dönemde gerçekleşti.

Şirketin planladığı yeniden yapılanmanın, operasyonel verimliliği artırmayı ve daha hızlı karar alınabilen bir organizasyon yapısı oluşturmayı hedeflediği belirtiliyor.