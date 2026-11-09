Şirketin gelirleri yıllık bazda artışını sürdürürken, kârlılık göstergelerinde sınırlı geri çekilmeler kaydedildi.

Turkcell'in 2026 yılı 3. çeyrek net dönem kârı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,79 azalarak 7,00 milyar TL’den 6,74 milyar TL seviyesine indi.

Buna karşın şirketin net satış gelirleri büyüme trendini korudu. Toplam hasılat yıllık bazda yüzde 5,72 artışla 73,45 milyar TL'den 77,65 milyar TL'ye ulaştı.

Faaliyet kârlılığı kalemlerinde ise maliyet baskılarının etkisi görüldü:

Brüt kâr: Yıllık bazda yüzde 1,98 gerileyerek 22,14 milyar TL (önceki: 22,59 milyar TL) oldu.

Esas faaliyet kârı: yüzde 7,16 azalışla 18,41 milyar TL (önceki: 19,83 milyar TL) seviyesine çekildi.

Son 12 aylık FAVÖK: yüzde 4,70 artış kaydederek 124,47 milyar TL'den 130,32 milyar TL'ye çıktı.

DURAN VARLIKLARDA SIÇRAMA, NET BORÇ POZİSYONU ARTTI

Bilanço tarafında (2025/9 – 2026/9 karşılaştırmasında) şirketin aktif büyüklüğü ve duran varlıklarındaki belirgin genişleme dikkat çekti:

Duran varlıklar: yüzde 72,26'lık sert yükselişle 305,51 milyar TL'den 526,29 milyar TL'ye yükseldi.

Toplam varlıklar: yüzde 45,53 büyüme kaydederek 715,14 milyar TL'ye ulaştı.

Özkaynaklar: Yıllık bazda yüzde 37,13 güçlenerek 333,27 milyar TL oldu.

Net borç: Yatırımların ve finansal yükümlülüklerin etkisiyle yüzde 148,09 artarak 44,32 milyar TL'den 109,95 milyar TL seviyesine ulaştı.

PİYASA ÇARPANLARI VE HİSSE PERFORMANSI

Açıklanan sonuçların ardından Turkcell'in toplam piyasa değeri 202,62 milyar TL olarak hesaplanırken, temel değerleme oranları şu şekilde oluştu:

Finansal Gösterge Değer Fiyat / Kazanç (F/K) 9,22 Piyasa Değeri / Defter Değeri (PD/DD) 0,61 Piyasa Değeri 202,62 Milyar TL

Borsa İstanbul'da işlem gören TCELL payları, 9 Kasım 2026 kapanışı itibarıyla 92,10 TL seviyesinde dengelendi. Hisse senedi, önceki bilanço dönemi kapanışındaki 103,10 TL seviyesine kıyasla yüzde 10,67 oranında değer kaybı ile işlem görüyor.

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