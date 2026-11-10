Borsa İstanbul'da 10 Kasım 2026 Salı günü işlem öncesinde gözler BIST 100 endeksinin açılışına çevrildi. Piyasalarda yeni güne alıcılı başlangıç beklentisi öne çıkarken yurt içinde sanayi üretim verileri, ABD'de açıklanacak enflasyon rakamları ve yatırım fonlarının tasfiye sürecine ilişkin gelişmeler gündemin üst sıralarında yer alıyor. Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yaptığı açıklamalar, pay alım satım bildirimleri, hisse geri alımları ve şirket haberleri de yatırımcıların gündeminde bulunuyor. İşte piyasa açılışı öncesinde öne çıkan gelişmeler ve günün ekonomik takvimi...

BORSA İSTANBUL GÜNE NASIL BAŞLAYACAK?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinin 10 Kasım Salı gününe alıcılı bir başlangıç yapması bekleniyor.

Piyasalarda ABD'de açıklanacak tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verisi öncesinde küresel risk iştahı ve yurt içi gelişmeler fiyatlamalarda etkili olabilir.

Yatırımcılar, endeksin açılış performansının yanı sıra bankacılık, holding ve sanayi hisselerindeki hareketleri de izleyecek.

Öte yandan yatırım fonlarının tasfiye sürecine yönelik düzenlemeler ile şirketlerin KAP üzerinden duyurduğu finansal ve operasyonel gelişmeler, hisse bazlı fiyatlamalar açısından önem taşıyor.

PİYASALARDA NE OLDU?

Yurt içi ve küresel piyasalarda yeni işlem günü öncesinde siyasi ve ekonomik gelişmeler öne çıktı.

Piyasalarda öne çıkan gelişmeler şöyle:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tasfiyesine karar verilen yatırım fonlarına ilişkin Meclis gündemindeki yasa teklifinin yürürlüğe girmesiyle ödeme işlemlerinin hızlanacağını belirtti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, yaklaşık 31,5 milyar TL değerindeki varlığın gönüllü iade hesabına aktarıldığını bildirdi.

Reuters/Ipsos anketine göre ABD Başkanı Donald Trump'ın onay oranı, siyasi kariyerinin en düşük seviyelerine yakın seyrini sürdürdü.

Trump, Nvidia CEO'sunun Alice Huang'ın casusluk şüphelisi olduğunu bilmediğini ifade etti.

Pekin yönetimi, Çin'in Nvidia CEO'su Huang'ı casusluk yöntemleriyle izlediğine ilişkin iddiaları reddederek suçlamaları iftira olarak nitelendirdi.

BUGÜN HANGİ EKONOMİK VERİLER AÇIKLANACAK?

10 Kasım Salı günü yurt içinde ve yurt dışında açıklanacak ekonomik veriler piyasaların gündeminde bulunuyor.

Türkiye'de sanayi üretim endeksi verileri takip edilirken ABD'de açıklanacak ekim ayı enflasyonu küresel piyasalar açısından günün en önemli gündem maddelerinden biri olacak.

ABD enflasyon verisinin, Fed'in aralık ayındaki faiz kararına ilişkin beklentiler üzerinde etkili olması bekleniyor.

Günün ekonomik takviminde öne çıkan başlıklar şöyle:

Türkiye: Sanayi Üretim Endeksi

ABD: Ekim ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

ABD: Enflasyon verilerinin ardından Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentiler

HAFTANIN DEVAMINDA PİYASALARI NELER BEKLİYOR?

10 Kasım'da açıklanacak ekonomik verilerin ardından haftanın kalan bölümünde de yoğun bir gündem bulunuyor.

Piyasalarda takip edilecek gelişmeler şöyle:

12 Kasım Perşembe: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Enflasyon Raporu Toplantısı gerçekleştirilecek.

13 Kasım Cuma: TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlanacak.

13 Kasım Cuma: Capital Intelligence, Türkiye raporunu açıklayacak.

Hafta boyunca: ABD'nin arabuluculuğunda Abu Dabi'de Ukrayna ve Rusya arasında üçlü görüşmeler yapılması planlanıyor.

18 Kasım Çarşamba: Moody's, Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) ile Türkiye'de enerji akışlarındaki aksamaların ülke kredi profillerine etkisini değerlendireceği bir webinar düzenleyecek.

ŞİRKET HABERLERİ

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin 9 Kasım 2026 Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderdiği bildirimlerdne öne çıkanlar şöyle;

ARDYZ – Şirketin, 4,5 milyon dolarlık iş aldığı açıklandı.

ASTOR – Şirketin, 2026 yılında 1,1 milyar dolar ciro, %52 ihracat hedeflediği açıklandı.

AKFGY – Pay geri alım programının tamamlandığı açıklandı.

ALKA – Şirketin, İzmir Kemalpaşa tesisinde gerçekleştirmekte olduğu 125.000 ton/yıl kapasiteli ikinci kağıt makinesi yatırımının tamamlandığı açıklandı.

ALBTN – 5 milyon dolara kadar Yönetici Sorumluluk Sigortası yapıldığı açıklandı.

ALBTN – Halka arzdan elde edilen fonun 105,9 milyon TL’sinin araç, makine ve ekipman alımlarında, 236,5 milyon TL’sinin borç azaltımında, 76,0 milyon TL’sinin işletme sermayesinde kullanıldığı açıklandı.

BEYAZ – Şirketin, Toyota ve BYD ile bağlı ortaklığı Körfez Mobilite Otomotiv arasında yetkili satış ve servis bayilik sözleşmesi imzaladığı açıklandı.

BIENY – 730 gün vadeli 130 milyon TL tutarında tahvil ihraç edildi.

CVKMD – Şirket bağlı ortaklığı Hayri Ögelman Madencilik bünyesinde yapımı planlanan ferrokrom üretim tesisine ilişkin ÇED Başvurusunun yapıldığı açıklandı.

CVKMD – Pay geri alım programının tamamlandığı açıklandı.

DZGYO – Şirketin, İstanbul Sarıyer’deki taşınmazı 49,0 milyon TL’ye sattığı açıklandı.

DCTTR – Şirketin, 132,0 milyon TL’lik pamuk alım anlaşması imzaladığı açıklandı.

ENDAE – Zeynep Ece Arabul tarafından 230.445 adet payın Borsa’da işlem yapabilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

ENJSA – 728 gün vadeli 1,5 milyar TL tutarında tahvil ihraç edildi.

EKGYO – Şirketin, arsa bedeli ödemeden marka gücü ve proje geliştirme deneyimi karşılığında gelir paylaşımı modeliyle Beykoz’da 103 konutluk proje yapıldığı, projenin yapı ruhsatlarının alındığı açıklandı.

ENJSA – Enerjisa Müşteri Çözümleri’nin Çankırı Eldivan’da planladığı 15 MWe depolamalı GES projesine ilişkin ön lisans başvurusunun reddine karşı yaptığı temyiz başvurusu Danıştay tarafından reddedildiği, mahkeme kararının kesin olarak onandığı açıklandı.

EGPRO – Pay geri alım programının başlatılmasına ve 8.000.000 adet paya karşılık 280 milyon TL kaynak ayrılmasına karar verildiği açıklandı.

EPLAS – Şirketin, Bakanlık tarafından yürütülen Dijital Dönüşüm Programı kapsamında sunduğu projesinin kabul edildiği açıklandı.

ENERY & AHGAZ – Şirketin, bağlı ortaklığı Enerya Kapadokya Gaz Dağıtım tarafından Niğde Çukurkuyu beldesinde doğal gaz dağıtımı yapmak üzere lisans kapsamının genişletilmesine karar verildiği ve EPDK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

GLYHO – Volkan Bayram tarafından 218.054 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

GESAN – TEİAŞ tarafından gerçekleştirilen ihalede en avantajlı teklifin verilmesi sonrasında 390,9 milyon TL’lik sözleşme imzalanacağı açıklandı.

HRKET – Şirketin, 7 milyon dolarlık iş aldığı açıklandı.

ISGYO – Şirketin, İstanbul Kadıköy’de otel projesi geliştirilmesi planlanan 8.263 m² taşınmazın %45 payını 383,9 milyon TL bedelle satın almasına karar verildiği açıklandı.

INFO – Mahmut Eymen Karaca tarafından 600.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

ISMEN – 91 gün vadeli 2,0 milyar TL tutarında bono ihraç edildi.

KARTN – VBTS kapsamında şirket paylarına 9 Aralık’a kadar kredili işlem yasağı getirildi.

KLGYO – Mahmut Eymen Karaca tarafından 199.503 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

KCAER – Şirketin, iştiraki olan Kocaer Enerji’nin Aydın’daki JES ve Kaynak Arama Projesi'ni geliştirdiği, ÇED olumlu kararı verildiği ve projenin finansmanı kapsamında 37,8 milyon dolar tutarında KLNMA ile kredi anlaşmasına varıldığı açıklandı.

LOGO – Şirketin, Logo Türkiye beklentileri 2026’da %31 FAVÖK marjı, %11,6 UFRS büyümesi, Total Soft beklentileri ise 46,4 milyon euro gelir, %17 FAVÖK marjı olduğu açıklandı.

LIDER – JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notunun A(tr)’den BBB(tr)’ye düşürüldüğü açıklandı.

QNBTR – Yurt dışında 374 gün vadeli 20 milyon dolar tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.

QNBTR – Yurt dışında 456 gün vadeli 20 milyon euro tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.

PNLSN – Şirketin, Elazığ’da yer alan, 2.015 kW kurulu güce sahip GES yatırımının geçici kabulünün tamamlandığı ve santralin işletme alındığı açıklandı.

SSAAT – Şirketin, İstanbul ve Antalya’da mağaza açtığı belirtildi.

THYAO – Ekim ayında iç hat yolcu sayısı %4,4 azalışla 2,7 milyona gerilerken, yolcu doluluk oranı 0,7 puan artışla %86,5’e yükseldi. Dış hat yolcu sayısı %1,3 artışla 5,8 milyona, yolcu doluluk oranı 1,7 puan artışla %86,3’e yükseldi. Toplam yolcu sayısı %0,6 azalışla 8,5 milyona gerilerken, yolcu doluluk oranı 1,6 puan artışla %86,3’e yükseldi.

THYAO – Ocak – Ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre iç hat yolcu sayısı %3,1 artışla 28 milyona, yolcu doluluk oranı 0,5 puan artışla %86,7’ye yükseldi. Dış hat yolcu sayısı %5,4 artışla 53,5 milyona, yolcu doluluk oranı 2,1 puan artışla %85’e yükseldi. Toplam yolcu sayısı %4,6 artışla 81,5 milyona, yolcu doluluk oranı 2,0 puan artışla %85,1’e yükseldi.

TURSG – Ocak – Ekim döneminde prim üretimi %27 artışla 147,3 milyar TL’ye yükseldi.

ULKER – Şirketin, 2026 yılı revize beklentileri aşağıdaki gibi açıklandı.

UNLU – Pay geri alım programının başlatılmasına ve 12.000.000 adet paya karşılık 150 milyon TL kaynak ayrılmasına karar verildiği açıklandı.

VAKBN – 91 gün vadeli 1,1 milyar TL tutarında bono ihraç edildi.

YUNSA – Şirketin, dokuma işletmesinin üretim kapasitesinde %8,8 oranında artış sağlaması kapsamındaki kurulumun tamamlanarak devreye alındığı açıklandı.

SERMAYE ARTIRIMLARI

SKBNK – Banka sermayesinin 2,5 milyar TL’den %40 oranında bedelli olarak 1 milyar TL nakden artışla 3,5 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında rüçhan haklarının kullanılmasının ardından kalan paylar Borsa Birincil Piyasa’da satılarak sermaye artırımı tamamlandı.

NAKİT TEMETTÜLER

Şirket Brüt (TL) Net (TL) Temettü Verimi Dağıtım Tarihi Kapanış Temettü Düşülmüş Baz Fiyat KBORU 0,0208 0,0177 %0,19 10.11.2026 10,90 10,88 MGROS 6,4898 5,5163 %1,35 11.11.2026 — — FLAP 0,1067 0,0907 %1,06 11.11.2026 — —

PAY ALIM SATIMLAR

BIST şirketlerinin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na 9 Kasım 2026 tarihinde bildirdiği pay alım satım işlemlerine ilişkin duyurulardan öne çıkanlar şöyle;

AHSGY – Ahes İnşaat tarafından 6,21 TL fiyattan 150.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %9,11’e yükseldi.

AHGAZ – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 30.000 adet pay 46,96 – 47,00 TL fiyat aralığından geri alındı.

ATSYH – Seyhun Şimşek tarafından 80,00 TL fiyattan 21.500 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %2,86’ya geriledi.

ATAKP – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 50.000 adet pay 40,24 – 40,76 TL fiyat aralığından geri alındı.

AKFYE – Şirketin bağlı ortaklığı Akfen Yenilenebilir Enerji’nin 30 MW kurulu gücündeki Amasya Depolamalı RES projesine 49 yıllık üretim lisansı verildiği, şirketin toplam kurulu gücünün 2028 sonunda 887 MW’tan yaklaşık 1.200 MW’a çıkarılmasının hedeflendiği açıklandı.

BIOEN – Doğanlar Yatırım Holding tarafından 11,78 – 12,15 TL fiyat aralığından 682.069 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %49,80’e yükseldi.

BAHKM – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 5.380 adet pay 132,50 – 133,00 TL fiyat aralığından geri alındı.

CATES – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 103.000 adet pay 28,00 – 28,72 TL fiyat aralığından geri alındı.

DAGI – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 100.000 adet pay 6,55 TL fiyattan geri alındı.

ENDAE – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 10.300 adet pay 10,38 TL fiyattan geri alındı.

EKDMR – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 100.655 adet pay 24,16 – 24,44 TL fiyat aralığından geri alındı.

EFOR – Efor Holding tarafından 11,81 – 12,36 TL fiyat aralığından 13.144.984 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %15,98’e yükseldi.

EKSUN – Eksim Yatırım tarafından 3,54 – 3,66 TL fiyat aralığından 290.916 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %74,22’ye yükseldi.

ENERY – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 200.000 adet pay 14,19 – 14,20 TL fiyat aralığından geri alındı.

EUREN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 1.900.000 adet pay 2,51 TL fiyattan geri alındı.

FLAP – Gürkan Gençler tarafından 9,90 – 10,05 TL fiyat aralığından 110.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %14,14’e yükseldi.

GLYHO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 250.000 adet pay 16,00 TL fiyat aralığından geri alındı.

GARAN – Banka paylarının geri alınması kapsamında 2.635.128 adet pay 144,30 – 150,00 TL fiyat aralığından geri alındı.

GRTHO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 22.513 adet pay 71,14 TL fiyattan geri alındı.

HATSN – Pekar Grup İnşaat tarafından 23,30 – 25,00 TL fiyat aralığından 400.601 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %79,54’e yükseldi.

INVEO – Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Topaç tarafından 4,08 TL fiyattan 30.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %81,77’ye yükseldi.

KRDMA – Bank of America Corporation tarafından 32,91 – 56,75 TL fiyat aralığından 9.188.713 adet alış ve 22.051.447 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %2,38’e geriledi.

KPEKS – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 10.072 adet pay 33,34 TL fiyat aralığından geri alındı.

LXGYO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 50.000 adet pay 5,68 TL fiyattan geri alındı.

LIDER – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 350.000 adet pay 7,50 – 7,60 TL fiyat aralığından geri alındı.

MAVI – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 290.095 adet pay 35,72 – 36,16 TL fiyat aralığından geri alındı.

MHRGY – Corpus Sigorta tarafından 1,66 – 1,74 TL fiyat aralığından 3.000.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %13,80’e yükseldi.

MERCN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 1.000.000 adet pay 3,10 TL fiyattan geri alındı.

METEN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 300.681 adet pay 20,94 TL fiyattan geri alındı.

NETCD – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 8.000 adet pay 96,15 – 96,85 TL fiyat aralığından geri alındı.

OZKGY – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 100.000 adet pay 12,56 – 12,65 TL fiyat aralığından geri alındı.

OSMEN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 50.000 adet pay 4,99 TL fiyat aralığından geri alındı.

QUICK – Corpus Sigorta tarafından 42,20 – 43,74 TL fiyat aralığından 31.652 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %3,40’a yükseldi.

PETKM – The Goldman Sachs tarafından 616.491 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %3,01’e yükseldi.

PCILT – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 50.160 adet pay 31,18 TL fiyattan geri alındı.

RNPOL – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 714.000 adet pay 1,90 – 1,94 TL fiyat aralığından geri alındı.

SANFM – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 100.000 adet pay 4,23 TL fiyattan geri alındı.

SOKE – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 20.000 adet pay 7,41 – 7,42 TL fiyat aralığından geri alındı.

TURSG – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 100.649.033 adet pay 3,46 TL fiyat aralığından geri alındı.

TABGD – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 20.000 adet pay 201,80 – 203,40 TL fiyat aralığından geri alındı.

UNLU – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 105.000 adet pay 9,55 – 9,71 TL fiyat aralığından geri alındı.

ULUUN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 25.000 adet pay 6,44 TL fiyat aralığından geri alındı.

(İNFO YATIRIM)