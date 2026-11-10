Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret A.Ş. (ANELE), 2026 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını 9 Kasım'da Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) açıkladı. Şirket, geçen yılın ilk 9 ayında 277,6 milyon TL net kâr elde ederken bu yılın aynı döneminde 2,64 milyar TL net zarar kaydetti. Satış gelirlerindeki yüzde 86'lık düşüş ve özkaynakların 27,3 milyon TL'ye kadar gerilemesi bilançoda öne çıktı.

Şirket, yalnızca üçüncü çeyrekte 272,3 milyon TL net zarar açıkladı.

ANEL ELEKTRİK'İN SATIŞ GELİRLERİ YÜZDE 86 AZALDI

Anel Elektrik'in 2025 yılının ilk 9 ayında 7,60 milyar TL olan satış gelirleri, 2026 yılının aynı döneminde 1,07 milyar TL'ye geriledi.

Böylece şirketin hasılatında yaklaşık 6,53 milyar TL'lik düşüş gerçekleşti.

Satış gelirlerindeki sert gerilemeyle birlikte operasyonel zararda da artış yaşandı. Geçen yılın aynı döneminde 119,3 milyon TL olan esas faaliyet zararı, 2026 yılının ilk 9 ayında 1,22 milyar TL'ye yükseldi.

Şirketin faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı (FAVÖK) ise eksi 127,2 milyon TL'den eksi 531 milyon TL'ye geriledi.

ANELE'DE NET ZARAR 2,64 MİLYAR TL'YE ULAŞTI

Şirketin 2025 yılının ilk 9 ayında 277,6 milyon TL olan net dönem kârı, 2026 yılının aynı döneminde 2,64 milyar TL zarara dönüştü.

Böylece şirketin net dönem sonucunda yıllık bazda yaklaşık 2,92 milyar TL'lik olumsuz değişim meydana geldi.

Yılın üçüncü çeyreğinde kaydedilen 272,3 milyon TL'lik zarar da şirketin finansal performansındaki bozulmanın devam ettiğini gösterdi.

ANEL ELEKTRİK'İN ÖZKAYNAKLARI 27,3 MİLYON TL'YE GERİLEDİ

Bilançoda dikkat çeken gelişmelerden biri de şirketin özkaynaklarında yaşanan sert düşüş oldu.

Anel Elektrik'in 2025 yıl sonunda 2,97 milyar TL olan özkaynakları, 2026 Eylül sonunda 27,3 milyon TL'ye geriledi.

Böylece özkaynaklarda yıl sonuna göre yaklaşık yüzde 99,1 oranında azalış gerçekleşti.

Şirketin toplam varlıkları ise aynı dönemde 15,28 milyar TL'den 10,03 milyar TL'ye gerileyerek yüzde 34 azaldı.

Toplam yükümlülükler de 12,18 milyar TL'den 9,97 milyar TL'ye düşerek yaklaşık yüzde 18 geriledi.

Özkaynakların bu seviyeye kadar düşmesi, şirketin finansal yapısı açısından dikkat çeken bir gelişme olarak öne çıktı.

ANELE BİLANÇOSUNDA ÖNE ÇIKAN RAKAMLAR

Finansal gösterge 2026 ilk 9 ay Yıllık değişim Satış gelirleri 1,07 milyar TL -%86 Net dönem zararı 2,64 milyar TL Kârdan zarara geçti Esas faaliyet zararı 1,22 milyar TL Zarar yaklaşık 10,2 katına çıktı FAVÖK -531 milyon TL Negatif tutar büyüdü

Şirketin açıklanan piyasa verilerine göre fiyat/kazanç (F/K) oranı net zarar nedeniyle hesaplanamazken piyasa değeri/defter değeri (PD/DD) oranı 73,25 seviyesinde bulunuyor. ANELE'nin piyasa değeri ise yaklaşık 2 milyar TL olarak belirtiliyor.