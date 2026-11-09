Çan2 Termik A.Ş. (CANTE), 2026 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket, yılın ilk 9 ayında 3,79 milyar TL net zarar kaydetti. Geçen yılın aynı döneminde 3,89 milyar TL zarar açıklayan şirketin net zararında sınırlı iyileşme yaşanırken satış gelirleri yüzde 4 arttı. Buna karşılık FAVÖK'teki yüzde 75'lik düşüş ve brüt kârın negatife dönmesi dikkat çekti.

CANTE'NİN 9 AYLIK ZARARI 3,79 MİLYAR TL OLDU

Çan2 Termik'in 2025 yılının ilk 9 ayında 3,89 milyar TL olan net dönem zararı, 2026 yılının aynı döneminde 3,79 milyar TL'ye geriledi.

Böylece şirketin net zararında yaklaşık 93,1 milyon TL'lik azalış gerçekleşti. Net zarar geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 2,4 iyileşti.

Şirketin net parasal pozisyon kaybı ise geçen yılın aynı dönemindeki 920,9 milyon TL'den 1,07 milyar TL'ye yükseldi.

ÇAN2 TERMİK'İN FAVÖK'Ü YÜZDE 75 GERİLEDİ

Şirketin 2025 yılının ilk 9 ayında 5,92 milyar TL olan satış gelirleri, 2026 yılının aynı döneminde 6,14 milyar TL'ye yükseldi.

Satış gelirlerindeki sınırlı artışa rağmen brüt kârlılıkta belirgin bozulma yaşandı. Geçen yılın aynı döneminde 425,9 milyon TL brüt kâr elde eden şirket, 2026 yılının ilk 9 ayında 171,6 milyon TL brüt zarar açıkladı.

Faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı (FAVÖK) ise 2,18 milyar TL'den 536,9 milyon TL'ye gerileyerek yüzde 75 azaldı.

Şirketin operasyonel performansındaki gerileme, finansal sonuçların öne çıkan gelişmeleri arasında yer aldı.

CANTE'NİN ÖZKAYNAKLARI 32,73 MİLYAR TL'YE GERİLEDİ

Çan2 Termik'in 2026 yılının ikinci çeyreği sonunda 36,36 milyar TL olan toplam varlıkları, üçüncü çeyrek sonunda 35,78 milyar TL'ye geriledi. Böylece toplam varlıklarda yaklaşık yüzde 2 düşüş gerçekleşti.

Aynı dönemde dönen varlıklar yüzde 4 azalarak 6,65 milyar TL'ye, duran varlıklar ise yüzde 1 düşüşle 29,12 milyar TL'ye indi.

Şirketin özkaynakları da ikinci çeyrekteki 33,49 milyar TL seviyesinden 32,73 milyar TL'ye gerileyerek yüzde 2 azaldı.

Net borç göstergesi ise eksi 1,90 milyar TL olarak gerçekleşti. Negatif net borç, kullanılan hesaplama kapsamında şirketin nakit ve benzeri varlıklarının finansal borçlarından yüksek olduğunu gösteriyor.

CANTE BİLANÇOSUNDA ÖNE ÇIKAN RAKAMLAR

Finansal gösterge 2026 ilk 9 ay Yıllık değişim Satış gelirleri 6,14 milyar TL +%4 Brüt kâr/zarar -171,6 milyon TL Zarara döndü FAVÖK 536,9 milyon TL -%75 Net dönem zararı 3,79 milyar TL Zarar %2,4 azaldı Net parasal pozisyon kaybı 1,07 milyar TL Kayıp yaklaşık %16 arttı

Şirketin 9 Kasım 2026 tarihli piyasa verilerine göre hisse fiyatı 1,03 TL, piyasa değeri ise yaklaşık 10,3 milyar TL seviyesinde bulunuyor.

Piyasa değeri/defter değeri (PD/DD) oranı 0,31, firma değeri/FAVÖK (FD/FAVÖK) oranı ise 8,03 olarak gösterilirken fiyat/kazanç (F/K) oranı net zarar nedeniyle hesaplanamıyor.

CANTE HİSSELERİ GÜNÜ NASIL TAMAMLADI?

Borsa İstanbul'da CANTE koduyla işlem gören Çan2 Termik hisseleri, 9 Kasım Pazartesi gününü yüzde 4,4 artışla 1,03 TL seviyesinden tamamladı.

CANTE hissesi 19 Ağustos'tan bu yana incelenen dönemde 31 Ağustos'ta 1,38 TL ile en yüksek, 2 Kasım'da ise 0,90 TL ile en düşük seviyesini gördü.