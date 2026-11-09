Destek Finans Faktoring A.Ş. (DSTKF), 2026 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını 9 Kasım'da Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) açıkladı. Şirketin yılın ilk 9 ayında elde ettiği net kâr, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 43 azalarak 1,47 milyar TL'ye geriledi. Yalnızca üçüncü çeyrekte 1,16 milyar TL net zarar açıklayan şirketin finansman giderlerindeki artış dikkat çekti.

DSTKF ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE 1,16 MİLYAR TL ZARAR AÇIKLADI

Destek Finans Faktoring'in 2025 yılının ilk 9 ayında 2,58 milyar TL olan net dönem kârı, 2026 yılının aynı döneminde 1,47 milyar TL'ye geriledi.

Böylece şirketin net kârında yıllık bazda yaklaşık 1,12 milyar TL'lik düşüş gerçekleşti.

Şirket, 2026 yılının temmuz-eylül döneminde ise 1 milyar 156 milyon 616 bin TL net zarar kaydetti.

Üçüncü çeyrekteki zarara rağmen yılın ilk 9 ayında toplam net kârın pozitif bölgede kalması, finansal sonuçlarda öne çıkan gelişmeler arasında yer aldı.

FİNANSMAN GİDERLERİ YÜZDE 126 ARTTI

Destek Finans Faktoring'in 2025 yılının ilk 9 ayında 5,25 milyar TL olan faktoring gelirleri, 2026 yılının aynı döneminde 5,22 milyar TL olarak gerçekleşti. Böylece gelirlerde yaklaşık yüzde 0,5'lik düşüş yaşandı.

Buna karşılık şirketin finansman giderleri aynı dönemde 2,46 milyar TL'den 5,56 milyar TL'ye yükseldi.

Finansman giderlerinde yaklaşık 3,10 milyar TL'lik, yüzde 126 seviyesinde artış gerçekleşti.

Faktoring gelirlerinin yatay seyrettiği dönemde finansman giderlerindeki belirgin yükseliş, şirketin kârlılık performansında dikkat çeken unsurlardan biri oldu.

DSTKF'NİN FAKTORİNG ALACAKLARI YÜZDE 21 AZALDI

Şirketin 2026 yılının ikinci çeyreği sonunda 60,90 milyar TL olan toplam varlıkları, üçüncü çeyrek sonunda 49,66 milyar TL'ye geriledi. Böylece toplam varlıklarda yaklaşık yüzde 18 düşüş gerçekleşti.

Aynı dönemde faktoring alacakları 22,62 milyar TL'den 17,78 milyar TL'ye gerileyerek yüzde 21 azaldı.

Şirketin toplam yükümlülükleri de 46,08 milyar TL'den 35,98 milyar TL'ye düşerek yaklaşık yüzde 22 geriledi.

Özkaynaklar ise ikinci çeyrek sonundaki 14,82 milyar TL seviyesinden 13,67 milyar TL'ye indi. Böylece özkaynaklarda üç aylık dönemde yaklaşık 1,14 milyar TL'lik, yüzde 8'lik azalış kaydedildi.

DSTKF BİLANÇOSUNDA ÖNE ÇIKAN RAKAMLAR

Finansal gösterge 2026 ilk 9 ay Yıllık değişim Faktoring gelirleri 5,22 milyar TL -%0,5 Net dönem kârı 1,47 milyar TL -%43 Finansman giderleri 5,56 milyar TL +%126 Üçüncü çeyrek net zararı 1,16 milyar TL —

Şirketin açıklanan piyasa verilerine göre fiyat/kazanç (F/K) oranı 9,07, piyasa değeri/defter değeri (PD/DD) oranı ise 1,76 seviyesinde bulunuyor. DSTKF'nin piyasa değeri 24,03 milyar TL olarak belirtiliyor.