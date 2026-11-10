İş dünyası liderlerinin ortak vurgusu; Cumhuriyet’in kazanımlarını korumanın ve Atatürk’ün mirasını geleceğe taşımanın ancak katma değerli üretim, ihracat, istihdam ve teknolojik atılımlarla mümkün olacağı yönünde birleşti.

"EKONOMİK BAĞIMSIZLIK VE ÜRETİM SEFERBERLİĞİ KARARLILIĞI"

• TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Atatürk'ün yaktığı uygarlık meşalesinin milletin kalbinde her geçen gün daha da büyüdüğünü belirterek; Türk iş dünyası olarak ülkenin refahını artırmak, yeni yatırımlar yapmak ve istihdamı büyütmek için var güçleriyle çalışmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

• TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, aradan geçen 88 yıla rağmen Atatürk’ün açtığı yolun izlerinin üretimde ve emekte yaşamaya devam ettiğini ifade etti. Akkol, bilime, akla ve eğitime verilen önemin bugünkü çalışma vizyonlarına ışık tuttuğunu ve gelecek nesillere daha güçlü bir Türkiye bırakmayı hedeflediklerini kaydetti.

• ATO Başkanı Gürsel Baran, siyasi bağımsızlığın mutlak surette ekonomik bağımsızlıkla perçinlenmesi gerektiğine işaret ederek, Cumhuriyet’in ikinci yüzyılında dünya ile rekabet edebilen, teknoloji geliştiren ve yüksek katma değer üreten bir Türkiye hedefiyle ilerlediklerini vurguladı.

• TÜRMOB Genel Başkanı İrfan Hüseyin Yıldız, Atatürk’ü anmanın Cumhuriyet değerlerini ve milletin kendi kaderini tayin etme gücünü hatırlamak olduğunu belirterek, aydınlık ve çağdaş bir gelecek için Atatürk'ün ilkelerine bağlı kalacaklarını ifade etti.

EGE VE GÜNEYDOĞU'DAN İHRACAT, SANAYİ VE NİTELİKLİ İŞ GÜCÜ VURGUSU

• İzmir Ticaret Odası (İZTO) Başkanı Mahmut Özgener, Atatürk'ün en büyük mirasının akla, bilime ve üretime dayanan çağdaşlaşma vizyonu olduğunu hatırlatarak, iş dünyasına düşen görevin bu mirası muhafaza etmenin ötesine geçip her alanda daha ileriye taşımak olduğunu aktardı.

• İzmir Ticaret Borsası Başkanı Ömer Gökhan Tuncer, Atatürk’ün fikir mirasının geleceği inşa ederken temel referans noktası olduğunu ve bu topraklarda üretilen her değerin yarınlara taşınmasının en asli sorumlulukları olduğunu belirtti.

• EBSO Başkanı Mustafa Karabağlı, güçlü Türkiye’nin güçlü sanayiden geçtiğine dikkat çekerek; bilgi, teknoloji, yerli sanayi ve iyi yetişmiş nitelikli genç nüfusun ekonomik modelin merkezinde yer alması gerektiğini dile getirdi.

• ESİAD Başkanı Sibel Zorlu, Cumhuriyet’in her kuşağın katkısıyla güçlenen ortak bir ideal olduğunu belirterek, ülkenin mevcut potansiyelini en üst düzeyde değerlendirmenin tarihî bir sorumluluk olduğunu ifade etti.

• Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) temsilcileri, ekonomik bağımsızlığın dış ticaretteki güçle eşdeğer olduğunu vurguladı. Hububat Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, üretim ve ihracatı artırmanın Cumhuriyet değerlerini yaşatmanın en somut göstergesi olduğunu belirtirken; Kuru Meyve Birliği Başkanı Murat Bakır, "muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkma" hedefinin ihracatçılar için temel motivasyon kaynağı olduğunu aktardı.

• Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler, iş dünyasının en büyük görevinin refah seviyesini yükseltmek ve Türkiye’yi her alanda gelişmiş bir ülke konumuna taşımak olduğunu belirterek Atatürk ve silah arkadaşlarını minnetle andı.

İş dünyası temsilcileri, Atatürk'ün gösterdiği çağdaş uygarlık düzeyine ulaşma hedefi doğrultusunda; akıl, bilim ve yenilikçi üretim anlayışıyla Türkiye'nin küresel rekabet gücünü artırma kararlılıklarını bir kez daha teyit etti.