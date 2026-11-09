Kurul, yatırımcılara telefon, SMS ve sosyal medya üzerinden ulaşarak "ödemeleri hızlandırma" ya da "öncelik sağlama" vaadiyle menfaat temin etmeye çalışan şahıslara karşı dikkatli olunması gerektiğini duyurdu.

9 Kasım 2026 tarihinde yayımlanan resmi duyuruda, özellikle Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) üzerinden veya platform dışı kanallarda alım satıma kapatılan fon sahiplerinin organize biçimde hedef alındığı bilgisine yer verildi.

"ÖNCELİK SAĞLARIZ" VAADİYLE ÜCRET VE BİLGİ TALEP EDİYORLAR

SPK’nin tespitlerine göre dolandırıcılar, mağdur durumdaki fon yatırımcılarına doğrudan temas kurarak şu yöntemleri kullanıyor:

• Tasfiye veya ödeme süreçlerinde aracılık yapabileceklerini öne sürüyorlar,

• Ödeme takvimini öne çekme ya da belirli kişilere ayrıcalıklı işlem sağlama taahhüdünde bulunuyorlar,

• Bu işlemler karşılığında komisyon, işlem masrafı adı altında para veya yatırımcıların kimlik ve banka bilgilerini talep ediyorlar.

Kurul, söz konusu iddia ve vaatlerin tamamen asılsız olduğunu ve yatırımcıları ikinci kez mağdur etmeye yönelik bir tuzak niteliği taşıdığını bildirdi.

"YETKİLİ KURUMLAR ÜCRET TALEP ETMEZ"

Açıklamada, tasfiye edilen veya alım satımı durdurulan fonların tasfiye ve tasfiye payı ödeme süreçlerinin sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde yalnızca yetkili kurumlarca yürütüldüğü vurgulandı.

Süreçle ilgili resmi işleyiş kuralları şu şekilde hatırlatıldı:

• Hak sahiplerine yapılacak ödemeler için hiçbir aşamada ücret, masraf veya komisyon talep edilmez.

• Yetkili kurumlar ödeme gerekçesiyle yatırımcılardan yeni banka veya kimlik bilgisi istemez.

• Ödemelerin öne çekilmesi veya öncelik tanınması teknik ve yasal olarak mümkün değildir.

YATIRIMCILAR NE YAPMALI?

SPK, fon ödemelerine ilişkin en sağlıklı ve doğru bilginin yalnızca ilgili kurumların resmi kanalları ile KAP duyurularından edinilebileceğinin altını çizdi.

Kendilerine aracılık teklif eden veya menfaat karşılığı ödeme vaadinde bulunan kişi ve oluşumlara kesinlikle itibar edilmemesi istenirken; bu tür şüpheli girişimlerle karşılaşan vatandaşların gecikmeksizin Cumhuriyet Başsavcılıklarına veya kolluk kuvvetlerine suç duyurusunda bulunmaları çağrısı yapıldı.