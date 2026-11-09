Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere yönelik yürütülen fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), 9 Kasım 2026 tarihinde yaptığı açıklamada tasfiye edilen yatırım fonlarından elde edilen kazançların yanı sıra, fonların yoğun yatırım yaptığı hisselerdeki işlemlerin de incelemeye alındığını duyurdu.

Açıklamaya göre, şüpheli işlemler sonucunda enflasyondan arındırılmış yüksek kazanç elde ettiği değerlendirilen yatırımcılara gönüllü iade davetleri gönderilmeye başlandı.

FONLARDA YATIRIMI OLMAYANLAR DA İNCELENECEK

TMSF, incelemelerin yalnızca tasfiye edilen yatırım fonlarında işlem yapan kişilerle sınırlı olmadığını bildirdi.

Fon kaynaklarının önemli bir bölümünün belirli hisse senetlerine yönlendirildiği ve elde edilen kazançların bir kısmının bu işlemler üzerinden sağlandığı belirtildi.

Bu kapsamda fonların yoğun yatırım yaptığı hisselerde, şüpheli işlemler sonucunda belirlenen tutarın üzerinde kazanç elde eden yatırımcılar da incelemeye alındı.

TMSF'nin açıklamasına göre söz konusu kişilerin tasfiye edilen fonlarda doğrudan yatırımlarının bulunup bulunmadığına bakılmayacak.

Böylece incelemeler, fonlarla bağlantılı hisse senedi işlemlerini de kapsayacak şekilde yürütülecek.

TMSF'DEN GÖNÜLLÜ İADE DAVETLERİ

TMSF, inceleme ve gönüllü iade süreçlerinde kişilere göre farklı uygulamalar yapılmadığını, belirlenen kriterlerin tüm yatırımcılara eşit şekilde uygulandığını açıkladı.

İlk aşamada tasfiye edilen fonlarda şüpheli işlemlerden belirli bir tutarın üzerinde yüksek kazanç elde eden yatırımcılar hakkında inceleme başlatıldı.

Ardından aynı kriterler, bu fonların yoğun yatırım yaptığı hisselerde gerçekleştirilen işlemlere de uygulanmaya başlandı.

TMSF, yüksek kazanç eşiklerinin aşamalı olarak düşürülmesiyle inceleme kapsamının genişletileceğini bildirdi.

GÖNÜLLÜ İADELER 31,6 MİLYAR TL'YE ULAŞTI

TMSF'nin 9 Kasım tarihli açıklamasında, gönüllü iade işlemleri kapsamında bugüne kadar 31,6 milyar TL tahsil edildiği belirtildi.

Soruşturmalar kapsamında şüphelilerin mal varlıklarına yönelik tedbirlerin de uygulandığı bildirildi.

Bu tedbirlerin, tasfiye edilen fonlarda oluşan mali kayıpların karşılanmasında değerlendirilmek üzere yürütülen çalışmaların bir parçası olduğu ifade edildi.

GÖNÜLLÜ İADE SUÇLULUK ANLAMINA GELMİYOR

TMSF, gönüllü iade sürecinin hukuki niteliğine ilişkin de açıklamada bulundu.

Fonlardan veya fonlarla bağlantılı hisselerden elde edilen yüksek kazançların tespiti ve gönüllü olarak iade edilmesi, ilgili kişilerin suçlu ya da suçsuz olduğuna ilişkin kesin bir hüküm niteliği taşımıyor.

Manipülasyon veya başka bir suç şüphesi bulunan işlemler hakkındaki adli süreçler ise ayrıca yürütülüyor.

Böylece gönüllü iade uygulaması ile ceza soruşturmaları birbirinden ayrı süreçler olarak değerlendiriliyor.

HİSSE İŞLEMLERİ İÇİN AYRI İADE HESABI AÇILMIŞTI

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 1 Ekim 2026 tarihinde yayımladığı duyuruda tasfiye edilen fonlardan elde edilen yüksek kazançların gönüllü iadesi için özel hesaplar oluşturulduğunu açıklamıştı.

Bu kapsamda her fon için ayrı iade hesapları açılırken, Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden elde edilen kazançlar için de Genel Hisse İade Hesabı oluşturulmuştu.

TMSF'nin son açıklamasıyla birlikte söz konusu hisselerdeki işlemlere yönelik incelemelerin ve gönüllü iade davetlerinin sürdüğü bildirildi.