Finans ve yatırım dünyasını sarsan soruşturma kapsamında, OMG Capital Advisors Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Murat Gülkan gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen Gülkan, ifade ve sorgu işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Piyasalarda derin yankı uyandıran soruşturma kapsamında gözaltına alınan üst düzey yöneticilerin emniyetteki sorgu süreçleri devam ediyor.

Gözaltı süreci devam eden diğer kritik isimler şunlar:

• Yunus Arıncı: Eski Takasbank Genel Müdürü

• Kemal Akkaya: Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı

• Nureddin Çevik: Ruzy Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı

• Enver Çevik: Lydia Holding Yönetim Kurulu Başkanı

İKİ İSİM HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI ÇIKTI

Soruşturmada adliyeye sevk edilen şüpheliler hakkında ilk tutuklama kararları da verildi. Çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince sorgulanan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkan Yardımcısı Muhammet Erişen ile Adil Katılım Bankası Genel Müdürü Murat Yönaç tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Milyonlarca yatırımcıyı ilgilendiren sermaye piyasası operasyonunda, şüphelilerin şirket hesapları, para hareketleri ve borsa işlemlerine yönelik çok yönlü inceleme devam ediyor.