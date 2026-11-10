Türkiye Emlak Katılım Bankası; Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş., Birevim Tasarruf Finansman A.Ş. ve İktisat Katılım Bankası A.Ş.'nin pay devir işlemlerine ilişkin tüm resmi kurumlardan izin ve onayların alındığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) duyurdu.

KAP bildiriminin ardından haftalardır taban serileriyle sert düşüş yaşayan Katılımevim (KTLEV) hisseleri, yoğun alımlarla tavan fiyatına yükseldi.

TÜM KURUMLARDAN YEŞİL IŞIK YANDI

Türkiye Emlak Katılım Bankası tarafından yapılan resmi açıklamada, pay devir süreçleri kapsamında yürütülen çok ayaklı onay sürecinin tamamlandığı ifade edildi. İlgili mevzuat uyarınca;

• T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdürlüğü,

• Rekabet Kurumu,

• Sermaye Piyasası Kurulu (SPK),

• Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)

nezdindeki tüm izin ve onay süreçlerinin başarıyla sonuçlandığı bildirildi. Banka, devir sürecine dair daha önce 17, 25 ve 30 Eylül 2026 tarihlerinde de kamuoyunu bilgilendirmişti.

SERT DÜŞÜŞÜN ARDINDAN TAVANA KİLİTLENDİ: HACİM 1,85 MİLYAR TL

Eylül ve ekim aylarında 60 TL seviyelerinden başlayan dik düşüş trendiyle taban serileri yakalayan ve 5 TL sınırına kadar çekilen Katılımevim (KTLEV) payları, gelen onay haberiyle birlikte güçlü bir tepki verdi.

Günün ilk yarısında 4,91 TL taban seviyesini test eden hisse, haber akışının etkisiyle hızla toparlanarak günlük bazda yüzde 9,84 yükselişle 5,58 TL tavan fiyatına ulaştı. Seans ortası itibarıyla tahtada gerçekleşen toplam işlem hacmi ise 1,85 milyar TL seviyesini aştı.

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