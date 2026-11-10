Açıklanan değişiklik kapsamında Başkent Doğalgaz GMYO (BASGZ), CW Enerji (CWENE), Efor Yatırım (EFOR), Eksun Gıda (EKSUN), Info Yatırım (INFO), İş Finansal Kiralama (ISFIN), Koç Metalurji (KOCMT), Luxera GMYO (LXGYO), Ostim Endüstriyel Yatırım (OSTIM), Prizma Press Matbaacılık (PRZMA), Reeder Teknoloji (REEDR), Sarkuysan (SARKY), Şişecam (SISE), Temapol Polimer Plastik (TMPOL) ve Torunlar GMYO (TRGYO) yer aldı.

HİSSELERİN YENİ FİİLİ DOLAŞIM ORANLARI BELLİ OLDU

11 Kasım 2026 tarihinden itibaren endeks hesaplamalarında kullanılacak yeni fiili dolaşımdaki pay oranları şöyle:

Şirket Hisse kodu Yeni FDPO (%) Başkent Doğalgaz GMYO BASGZ 25 CW Enerji CWENE 38 Efor Yatırım EFOR 30 Eksun Gıda EKSUN 24 Info Yatırım INFO 56 İş Finansal Kiralama ISFIN 39 Koç Metalurji KOCMT 22 Luxera GMYO LXGYO 31 Ostim Endüstriyel Yatırım OSTIM 74 Prizma Press Matbaacılık PRZMA 59 Reeder Teknoloji REEDR 67 Sarkuysan SARKY 71 Şişecam SISE 43 Temapol Polimer Plastik TMPOL 64 Torunlar GMYO TRGYO 13

FİİLİ DOLAŞIM ORANI NEDİR?

Fiili dolaşımdaki pay oranı, bir şirketin halka açık ve borsada işlem görebilen paylarının toplam sermayesine oranını ifade ediyor. Bu oran, Borsa İstanbul endekslerinin hesaplanmasında kullanılan önemli göstergeler arasında bulunuyor.

Fiili dolaşım oranındaki değişiklikler, endeks hesaplamalarında dikkate alınan pay miktarını etkileyebiliyor. Ancak oran değişikliği tek başına hisse fiyatında yükseliş veya düşüş anlamına gelmiyor.

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