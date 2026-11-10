Endeksteki hareketlilik sürerken günün en çok yükselen ve değer kaybeden hisseleri de belli oldu. BIGEN, BULGS ve PNLSN yüzde 10 yükselişle listenin ilk sıralarında yer alırken, EUPWR ve ATEKS yüzde 10 düşüşle en çok kaybettiren hisseler oldu.

BORSADA EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

Paylaşılan verilere göre günün en çok yükselen hissesi yüzde 10 değer kazanan Birleşim Grup Enerji (BIGEN) oldu. BIGEN'in hisse fiyatı 7,48 TL'ye yükseldi.

BULGS 5,39 TL ile yüzde 10, Panel Sanayi (PNLSN) ise 33,66 TL ile yüzde 10 yükseldi. Selçuk Ecza Deposu (SELEC) ve Skyalp Finansal Teknolojiler (SKYLP) de yüzde 10'luk artışla öne çıktı.

Hisse Son fiyat (TL) Değişim BIGEN 7,48 %10,00 BULGS 5,39 %10,00 PNLSN 33,66 %10,00 SELEC 79,75 %10,00 SKYLP 62,15 %10,00 CRDFA 8,37 %9,99 KARCL 41,86 %9,98 ELITE 19,51 %9,98 TRCAS 41,90 %9,97 DOGUB 31,32 %9,97

BORSADA EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

Günün en çok değer kaybeden hissesi yüzde 10 düşüşle Europower Enerji (EUPWR) oldu. Hissenin fiyatı 40,14 TL'ye geriledi.

Akın Tekstil (ATEKS) yüzde 10 kayıpla 73,35 TL'ye inerken, Netaş (NETAS) yüzde 9,99 düşüşle 64,90 TL seviyesine geriledi.

En çok düşen diğer hisseler ise şöyle sıralandı:

Hisse Son fiyat (TL) Değişim EUPWR 40,14 %-10,00 ATEKS 73,35 %-10,00 NETAS 64,90 %-9,99 TRHOL 92,00 %-9,98 OZATD 82,75 %-9,96 INDES 10,71 %-9,92 RALYH 5,02 %-9,87 CWENE 16,12 %-9,79 KONTR 2,41 %-9,74 EKOS 2,72 %-9,03

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