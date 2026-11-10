Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin hissedarlarına yönelik nakit kâr payı dağıtımları hız kesmeden sürüyor.

Portföyünde ilgili hisseleri bulunduran yatırımcılar için 11 Kasım Çarşamba günü hak kullanım tarihi (ex-date) olurken, nakit tutarlar yasal takas süreci (T+2) gereğince 13 Kasım Cuma günü hesaplara geçecek.

MİGROS VE FLAP KONGRE’DEN NAKİT ÖDEME

Günün öne çıkan kâr payı dağıtımlarında perakende sektörünün öncülerinden Migros Ticaret A.Ş. (MGROS) kâr payı avansı ile yatırımcılarının karşısına çıkarken; kongre ve etkinlik organizasyonu alanında faaliyet gösteren Flap Kongre Toplantı Hizmetleri Otomotiv ve Turizm A.Ş. (FLAP) nakit kâr payı dağıtımı yapacak.

Hak kullanım tarihi 11 Kasım Çarşamba olan şirketlerin pay başına brüt ve net temettü oranları şu şekilde:

Şirket (Hisse Kodu) Hisse Başına Brüt Temettü Hisse Başına Net Temettü Migros Ticaret A.Ş. (MGROS) 6,4897681 TL 5,5163028 TL Flap Kongre Toplantı Hizmetleri A.Ş. (FLAP) 0,1066666 TL 0,0906666 TL

TEMETTÜ DÜZELTMESİ AÇILIŞTA YANSIYACAK

Temettü dağıtacak şirketlerin hisse senetleri, 11 Kasım Çarşamba günü Borsa İstanbul seans açılışında pay başına belirlenen brüt temettü tutarı kadar düşürülerek düzeltilmiş referans fiyatlarla işlem görmeye başlayacak.

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