ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), hidrolik direksiyon desteğinin kaybolmasının kaza ve yaralanma riskini artırabileceği uyarısında bulundu.

HONDA'DAN YÜZ BİNLERCE ARAÇ İÇİN GERİ ÇAĞIRMA

Japon otomobil üreticisi Honda, araçlarda tespit edilen teknik bir sorun nedeniyle ABD'de geniş kapsamlı geri çağırma süreci başlattı. NHTSA tarafından yapılan açıklamada, American Honda Motor Co. bünyesinde 635 bin 808 aracın geri çağrıldığı bildirildi.

Geri çağırma kararının, araçlarda hidrolik direksiyon desteğinin kaybolması ihtimalinden kaynaklandığı belirtildi. Söz konusu arızanın sürücünün direksiyon kontrolünü zorlaştırabileceği, bu durumun da kaza ve yaralanma riskini artırabileceği ifade edildi.

HONDA DAHA ÖNCE DE YÜZ BİNLERCE ARACI GERİ ÇAĞIRMIŞTI

Honda, 8 Temmuz 2026 tarihinde de geri görüş kamerasındaki teknik sorun nedeniyle ABD'de 325 binden fazla Odyssey model aracı geri çağırma kararı almıştı.

2018-2020 model yılları arasındaki bazı Odyssey araçlarını kapsayan geri çağırmanın, kamera sistemine su girmesi nedeniyle görüntünün ekrana yansımaması riskinden kaynaklandığı açıklanmıştı.

NHTSA, geri viteste kamera görüntüsünün kaybolmasının sürücünün arka görüşünü kısıtlayabileceği ve bunun kaza veya yaralanma ihtimalini artırabileceği konusunda uyarıda bulunmuştu.