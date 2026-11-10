Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre şirketin uzun vadeli ulusal kredi notu teyit edilirken, mali tablolardaki bozulmalar nedeniyle kredi notu görünümü "Durağan"dan "Negatif"e çekildi.

GÖRÜNÜMÜN NEGATİFE ÇEVRİLMESİNİN TEMEL GEREKÇELERİ

JCR Eurasia tarafından yayımlanan raporda, şirketin 2026 yılı 3. çeyrek finansal sonuçlarında öne çıkan risk faktörleri şu başlıklarla sıralandı:

Satış Gelirlerindeki Daralma: 2026'nın üçüncü çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre gelir kaybının devam etmesi.

Zararların Derinleşmesi: Dönem bilançosuna göre hem brüt zararın hem de esas faaliyet zararının artış göstermesi.

FAVÖK Üretilememesi ve Borçlanma Baskısı: Üçüncü çeyrek itibarıyla operasyonel nakit akışını temsil eden FAVÖK (Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr) üretilememesi sonucu şirketin borç karşılama ve kaldıraç metrikleri üzerinde oluşan baskı.

HAT-SAN'IN GÜNCEL KREDİ NOTLARI

Derecelendirme kuruluşunun değerlendirmesi sonucunda şirketin mevcut not ve görünüm yapısı şu şekilde güncellendi:

Kredi Notu Türü Not Derecesi Görünüm Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Notu BBB+ (tr) Negatif Kısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi Notu J2 (tr) Durağan Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Notu BB Durağan Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu BB Durağan

JCR Eurasia, şirketin operasyonel ve finansal performansına dair gelişmelerin yakından takip edilmeye devam edileceğini, tablolardaki toparlanma veya risk artışlarına göre not ve görünüm üzerinde yeni aksiyonların alınabileceğini belirtti.

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