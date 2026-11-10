Hat-San Gemi İnşaa Bakım Onarım Deniz Nakliyat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (HATSN), uluslararası derecelendirme kuruluşu JCR Eurasia Rating tarafından yürütülen periyodik izleme ve gözden geçirme sürecine tabi tutuldu.
Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre şirketin uzun vadeli ulusal kredi notu teyit edilirken, mali tablolardaki bozulmalar nedeniyle kredi notu görünümü "Durağan"dan "Negatif"e çekildi.
GÖRÜNÜMÜN NEGATİFE ÇEVRİLMESİNİN TEMEL GEREKÇELERİ
JCR Eurasia tarafından yayımlanan raporda, şirketin 2026 yılı 3. çeyrek finansal sonuçlarında öne çıkan risk faktörleri şu başlıklarla sıralandı:
Satış Gelirlerindeki Daralma: 2026'nın üçüncü çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre gelir kaybının devam etmesi.
Zararların Derinleşmesi: Dönem bilançosuna göre hem brüt zararın hem de esas faaliyet zararının artış göstermesi.
FAVÖK Üretilememesi ve Borçlanma Baskısı: Üçüncü çeyrek itibarıyla operasyonel nakit akışını temsil eden FAVÖK (Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr) üretilememesi sonucu şirketin borç karşılama ve kaldıraç metrikleri üzerinde oluşan baskı.
HAT-SAN'IN GÜNCEL KREDİ NOTLARI
Derecelendirme kuruluşunun değerlendirmesi sonucunda şirketin mevcut not ve görünüm yapısı şu şekilde güncellendi:
|Kredi Notu Türü
|Not Derecesi
|Görünüm
|Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Notu
|BBB+ (tr)
|Negatif
|Kısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi Notu
|J2 (tr)
|Durağan
|Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Notu
|BB
|Durağan
|Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu
|BB
|Durağan
JCR Eurasia, şirketin operasyonel ve finansal performansına dair gelişmelerin yakından takip edilmeye devam edileceğini, tablolardaki toparlanma veya risk artışlarına göre not ve görünüm üzerinde yeni aksiyonların alınabileceğini belirtti.
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