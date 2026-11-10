Borsa İstanbul'da AKSEN koduyla işlem gören Aksa Enerji Üretim A.Ş., Gabon'daki enerji yatırımlarını genişletme kararı aldı. Şirket, Gabon Cumhuriyeti Elektrik Kurumu (SEEG) ile imzaladığı ek protokol kapsamında başkent Libreville'deki elektrik üretim kapasitesini 80 MW artırarak 180 MW'a çıkaracak. Böylece şirketin Gabon'daki toplam planlanan kurulu gücü 145 MW'tan 225 MW'a yükselecek. Ayrıca daha önce 10 yıl olarak belirlenen anlaşma süresi 15 yıla uzatıldı.

AKSA ENERJİ'DEN GABON'DA 80 MW'LIK KAPASİTE ARTIŞI

Aksa Enerji, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada Gabon Cumhuriyeti Elektrik Kurumu SEEG ile imzalanan anlaşmanın kapsamının genişletildiğini duyurdu.

Şirket, 1 Ağustos 2025 tarihinde yaptığı özel durum açıklamasında Gabon'un Libreville ve Port Gentil şehirlerinde toplam 145 MW kurulu güce sahip elektrik üretim santrallerinin kurulması ve işletilmesi için 10 yıllık anlaşma imzalandığını açıklamıştı.

Yeni ek protokolle Libreville'deki santral kapasitesinin artırılması kararlaştırıldı.

Gabon'daki enerji yatırımlarına ilişkin detaylar şöyle:

Yatırım Detayı Önceki Anlaşma Yeni Anlaşma Libreville kurulu güç 100 MW 180 MW Port Gentil kurulu güç 45 MW 45 MW Toplam kurulu güç 145 MW 225 MW Anlaşma süresi 10 yıl 15 yıl

Şirketin KAP açıklamasına göre Gabon'da planlanan enerji yatırımları iki aşamada tamamlanacak.

İlk aşamada toplam 145 MW kapasiteye sahip doğal gaz santrallerinin 2026 yıl sonuna kadar devreye alınması hedefleniyor.

AKSEN 3. ÇEYREK BİLANÇOSU NASILDI?

Aksa Enerji (AKSEN), 2026 yılının üçüncü çeyreğinde 1,58 milyar TL net kâr açıklayarak piyasa beklentilerini aşarken, yılın ilk 9 ayındaki toplam net kârı geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 10 azalarak 2,81 milyar TL oldu.

AKSA ENERJİ TEMETTÜ DAĞITACAK MI?

Aksa Enerji (AKSEN), yatırım ve finansman ihtiyaçlarını gerekçe göstererek 2025 yılı kârından temettü dağıtmama kararı alırken yaklaşık 3,51 milyar TL'lik dağıtılabilir kârını olağanüstü yedek akçeye ayırdı.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.