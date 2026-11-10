TR Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş. (TRMET), 2026 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Şirketin yılın ilk 9 ayında elde ettiği net kâr, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39 azalarak 2 milyar 15 milyon TL seviyesine geriledi. Gedik Yatırım ise TRMET için 168 TL hedef fiyat ve “endekse paralel getiri” tavsiyesini korudu.

TRMET'İN 9 AYLIK NET KÂRI YÜZDE 39 DÜŞTÜ

TR Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş., 1 Ocak-30 Eylül 2026 döneminde 2 milyar 15 milyon 127 bin TL net kâr açıkladı. Şirket, 2025 yılının aynı döneminde 3 milyar 291 milyon 456 bin TL kâr elde etmişti. Böylece TRMET'in net kârı yıllık bazda yüzde 39 geriledi.

Şirketin 2026 yılının üçüncü çeyreğindeki net kârı ise 778 milyon 872 bin TL olarak gerçekleşti.

HASILATI YÜZDE 32 ARTTI

Şirketin finansal sonuçlarında öne çıkan bir diğer gelişme hasılat tarafında yaşandı. TRMET'in hasılatı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 32 artış kaydetti.

Öte yandan şirketin özkaynakları üçüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 3 azaldı.

GEDİK YATIRIM'DAN TRMET HİSSESİ İÇİN 168 TL HEDEF FİYAT

Gedik Yatırım, TR Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş. (TRMET) hisselerine ilişkin hedef fiyat ve tavsiyesini açıkladı. Aracı kurum, hisse için 168 TL hedef fiyat belirlerken “endekse paralel getiri” tavsiyesini sürdürdü.

10 Kasım 2026 tarihli değerlendirmede TRMET'in son fiyatı 115,20 TL olarak belirtilirken, hedef fiyata göre prim potansiyeli yüzde 45,83 olarak hesaplandı.

Gedik Yatırım'ın TRMET değerlendirmesi:

Gösterge Değer Aracı kurum Gedik Yatırım Hedef fiyat 168,00 TL Son fiyat 115,20 TL Tavsiye Endekse paralel getiri Prim potansiyeli %45,83 Açıklanma tarihi 10 Kasım 2026

Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararları kişisel risk ve getiri tercihleri doğrultusunda değerlendirilmelidir.