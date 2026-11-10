Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı. Buna göre sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 2,6, aylık bazda ise yüzde 2,1 artış kaydetti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, verileri değerlendirerek sanayideki üretim görünümüne ilişkin açıklamalarda bulundu.

SANAYİ ÜRETİMİ EYLÜLDE HEM AYLIK HEM YILLIK ARTTI

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre sanayi üretimi, 2026 yılının eylül ayında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,6 yükseldi. Aylık bazdaki artış ise yüzde 2,1 olarak gerçekleşti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, küresel ekonomide belirsizliklerin öne çıktığı 2026 yılında sanayi üretimindeki dirençli seyrin devam ettiğini belirtti.

Küresel ekonomide belirsizliklerin öne çıktığı 2026 yılında sanayi üretiminde dirençli seyir sürüyor. Üretim eylülde aylık yüzde 2,1, yıllık yüzde 2,6 arttı. Ocak-Eylül döneminde yıllık yüzde 7,6 artan yüksek teknoloji üretimi, katma değer ve verimlilik odaklı politikalarımızın sonuçlarını yansıtıyor. 2026 yılında ticaret ortaklarımızdaki zayıf talebe rağmen ekonomimizde ılımlı büyüme devam ederken küresel talebin ve finansal koşulların iyileşmesiyle önümüzdeki dönemde üretimdeki görünümün güçlenmesini bekliyoruz. Sanayide üretim kapasitesini, katma değeri ve verimliliği artıracak desteklerimize ve yapısal dönüşüm adımlarımıza devam edeceğiz. — Mehmet Simsek (@memetsimsek) November 10, 2026

YÜKSEK TEKNOLOJİ ÜRETİMİNDE YÜZDE 7,6 ARTIŞ

Şimşek, ocak-eylül döneminde yüksek teknoloji üretiminin yıllık yüzde 7,6 arttığına dikkat çekti. Bu artışın katma değer ve verimlilik odaklı politikaların sonuçlarını yansıttığını ifade etti.

Bakan Şimşek, 2026 yılında ticaret ortaklarındaki zayıf talebe rağmen Türkiye ekonomisinde ılımlı büyümenin sürdüğünü belirterek küresel talebin ve finansal koşulların iyileşmesiyle önümüzdeki dönemde üretim görünümünün güçlenmesini beklediklerini kaydetti.

SANAYİDE ÜRETİM KAPASİTESİNİ ARTIRACAK DESTEKLER SÜRECEK

Sanayide üretim kapasitesini, katma değeri ve verimliliği artırmaya yönelik desteklerin devam edeceğini vurgulayan Şimşek, yapısal dönüşüm adımlarının da sürdürüleceğini bildirdi.

Şimşek açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Sanayide üretim kapasitesini, katma değeri ve verimliliği artıracak desteklerimize ve yapısal dönüşüm adımlarımıza devam edeceğiz.”