Borsa İstanbul'da TCELL koduyla işlem gören Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. için 11 aracı kurumun hedef fiyat ve yatırım tavsiyeleri paylaşıldı. 10 Kasım 2026 tarihli değerlendirmelerde hedef fiyatlar 148 TL ile 183,70 TL arasında değişirken en yüksek getiri potansiyeli yüzde 87,73 olarak hesaplandı. Aracı kurumların 97,85 TL referans fiyat üzerinden hazırlanan tahminlerinde "Al" ve "Endeks Üstü Getiri" tavsiyeleri öne çıktı.

TURKCELL (TCELL) HİSSE HEDEF FİYATLARI AÇIKLANDI

Turkcell hisselerine yönelik aracı kurum değerlendirmelerinde farklı hedef fiyat seviyeleri dikkat çekti.

GCM Yatırım, 183,70 TL ile en yüksek hedef fiyatı paylaşırken Vakıf Yatırım 174 TL, İş Yatırım ise 167,64 TL hedef fiyat belirledi.

En düşük hedef fiyat ise 148 TL ile Yapı Kredi Yatırım tarafından açıklandı.

TCELL hissesi için aracı kurumların hedef fiyat ve tavsiyeleri şöyle:

Aracı Kurum Hedef Fiyat Getiri Potansiyeli Tavsiye GCM Yatırım 183,70 TL %87,73 — Vakıf Yatırım 174,00 TL %77,82 Endeks Üstü Getiri İş Yatırım 167,64 TL %71,32 Al Gedik Yatırım 164,95 TL %68,57 Endeks Üstü Getiri Deniz Yatırım 162,20 TL %65,76 Al Halk Yatırım 162,00 TL %65,55 Al Ak Yatırım 161,00 TL %64,53 Endeks Üstü Getiri Garanti BBVA Yatırım 159,00 TL %62,49 Endeks Üstü Getiri Ahlatcı Yatırım 156,81 TL %60,25 Al Şeker Yatırım 150,00 TL %53,29 Al Yapı Kredi Yatırım 148,00 TL %51,25 Al

GCM YATIRIM'DAN TCELL İÇİN 183,70 TL HEDEF FİYAT

GCM Yatırım, Turkcell hisseleri için 183,70 TL hedef fiyat açıkladı.

97,85 TL referans fiyat üzerinden hesaplanan getiri potansiyeli yüzde 87,73 oldu. Kurumun değerlendirmesinde yatırım tavsiyesi belirtilmedi.

VAKIF YATIRIM'DAN 174 TL HEDEF FİYAT

Vakıf Yatırım, Turkcell için 174 TL hedef fiyatını ve "Endeks Üstü Getiri" tavsiyesini sürdürdü.

Kurumun TCELL hissesi için hesaplanan getiri potansiyeli yüzde 77,82 olarak kaydedildi.

İŞ YATIRIM'DAN 167,64 TL HEDEF FİYAT

İş Yatırım, Turkcell hisseleri için 167,64 TL hedef fiyatını korurken "Al" tavsiyesini sürdürdü.

Kurumun hedef fiyatı, 97,85 TL referans fiyata göre yüzde 71,32 getiri potansiyeline işaret etti.

DENİZ YATIRIM, GEDİK YATIRIM VE DİĞER KURUMLARIN TAHMİNLERİ

Deniz Yatırım, TCELL hisseleri için 162,20 TL hedef fiyat ve "Al" tavsiyesini sürdürdü. Kurumun hesaplanan getiri potansiyeli yüzde 65,76 oldu.

Gedik Yatırım, hedef fiyatını 164,95 TL, getiri potansiyelini yüzde 68,57 olarak paylaşırken "Endeks Üstü Getiri" tavsiyesini korudu.

Halk Yatırım 162 TL, Ak Yatırım 161 TL, Garanti BBVA Yatırım ise 159 TL hedef fiyat belirledi.

Ahlatcı Yatırım'ın hedef fiyatı 156,81 TL olurken Şeker Yatırım 150 TL, Yapı Kredi Yatırım ise 148 TL hedef fiyat ve "Al" tavsiyesini sürdürdü.

TCELL HİSSESİNDE ORTALAMA HEDEF FİYAT 162,66 TL

Turkcell için paylaşılan 11 hedef fiyatın aritmetik ortalaması 162,66 TL olarak hesaplandı.

97,85 TL referans fiyat üzerinden ortalama hedef fiyatın ima ettiği getiri potansiyeli yaklaşık yüzde 66,24 oldu.

Aracı kurum değerlendirmelerinin dağılımı ise şöyle gerçekleşti:

Al tavsiyesi 6 kurum Endeks Üstü Getiri tavsiyesi 4 kurum Tavsiye belirtilmeyen 1 kurum En yüksek hedef fiyat 183,70 TL En düşük hedef fiyat 148,00 TL Ortalama hedef fiyat 162,66 TL

Aracı kurumların hedef fiyatları, gelecekteki şirket performansına ve piyasa koşullarına ilişkin beklentileri yansıtıyor. Belirtilen seviyeler, hisse fiyatının kesin olarak ulaşacağı değerler anlamına gelmiyor.

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