Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin 2026 yılı üçüncü çeyrek (3Ç26) finansal sonuç maratonu tamamlandı.

Şirketlerin toplam net kârı 387,9 milyar TL'ye ulaşırken, piyasa beklentisi olan 345,6 milyar TL toplu bazda yüzde 12,2 oranında aşıldı. Şirket bazındaki medyan sapma ise yüzde 8,2 olarak kaydedildi.

Ankete katılan şirketlerin 20'si beklentilerin altında kalırken, 3 şirket piyasa tahminleriyle tam uyum gösterdi.

Öte yandan kâr beklentisi olmasına rağmen çeyreği zararla kapatan 7 şirket, hisse bazındaki derin ayrışmayı ortaya koydu.

KÂR ŞAMPİYONU TÜPRAŞ, EN SERT ZARAR ARÇELİK’TE

Üçüncü çeyreğin en yüksek net kârını 68,7 milyar TL ile Tüpraş (TUPRS) elde etti. Tüpraş’ı sırasıyla Türk Hava Yolları (61,5 milyar TL), Koç Holding (34,9 milyar TL) ve Garanti BBVA (33,5 milyar TL) takip etti.

Dönemin en sert negatif finansal sonucu ise beklentilerin yüzde 14,4 üzerinde gerçekleşen 6,2 milyar TL'lik konsolide net zararla Arçelik'ten (ARCLK) geldi.

SEKTÖREL GÖRÜNÜM: ELEKTRİK ZİRVEDE, SİGORTA NEGATİF TARAFTA AYRIŞTI

Sektörel bazda beklentileri aşma oranında liderlik elektrik sektöründe gerçekleşti:

Elektrik (+%60,1): Medyan beklentiyi en çok aşan sektör oldu. IC Enterra (%125,0), Enerjisa (%67,0) ve Aksa Enerji (%60,2) kâr artışlarıyla öne çıkarken, Aydem Enerji tahminlerin yüzde 82 gerisinde kaldı.

Havacılık ve Ulaştırma: Havacılıkta kârlar beklentileri yüzde 18,8, ulaştırmada ise yüzde 17,3 aştı. Pegasus (PGSUS) ikinci çeyrek zararından sonra yeniden kâra dönerken beklentiyi yüzde 27,9 aştı. THY ise yüzde 16,4 pozitif sapma sağladı.

İletişim (+%19,1): Turkcell kâr tahminini yüzde 24,9, Türk Telekom ise yüzde 14,4 aşarak sektörü yukarı taşıdı.

Sigorta (-%76,1): Sektör 15,4 milyar TL net kâr beklentisine karşın yalnızca 3,7 milyar TL kâr üretebildi. Sapmanın ana kaynağı 6,6 milyar TL kâr beklenirken 5,5 milyar TL net zarar açıklayan Türkiye Sigorta (TURSG) oldu. TURSG hariç tutulduğunda sektör genelinde beklentiler yüzde 3,8 oranında aşıldı.

Gıda (-%15,6): Ülker’in zarar açıklaması ve Anadolu Efes’in beklenti altında kalması gıda tarafını baskıladı.

BANKACILIK VE HOLDİNGLERDE GÜÇLÜ SEYİR

Bankacılık sektöründe incelenen 8 bankadan 7'si medyan tahminlerin üzerinde kâr bildirdi. Sektör genelinde kârlar beklentiyi yüzde 6,8 aşarak 95,5 milyar TL'ye ulaştı.

Albaraka Türk yüzde 148,9'luk rekor pozitif sapmayla dikkat çekerken; Halkbank (%9,5), İş Bankası (%9,2) ve VakıfBank (%7,8) beklentilerin üzerinde sonuç açıkladı. Akbank ise tahminlere paralel bir performans sergiledi.

Finans dışı sektörlerde toplam net kâr 292,4 milyar TL ile beklentilerin yüzde 14,1 üzerinde gerçekleşti. Holdinglerde Alarko Holding beklentiyi yüzde 155,7, Koç Holding yüzde 43,2 ve Sabancı Holding yüzde 13,7 aştı. Otomotiv grubunda Tofaş yüzde 76,8, Ford Otosan yüzde 14,1 pozitif sapma bildirdi.

YILLIK BAZDA KÂRINI EN ÇOK ARTIRAN SEKTÖRLER

Finans dışı şirketlerin toplam net kârı bir önceki yılın aynı dönemine (3Ç25) göre yüzde 26,1 artış kaydetti:

Sektör Yıllık Net Kâr Değişimi Kimya +%308,3 GYO +%99,1 Sınai +%56,2 Elektrik +%28,7 İletişim -%29,0 Gıda -%39,1 Sigortacılık -%69,3

Piyasa uzmanları; ASTOR, TURSG, PETKM, SISE, DOAS, ULKER ve YATAS gibi şirketlerin kâr beklentilerine karşın çeyreği zararla tamamlaması nedeniyle, hisse bazlı seçimlerde beklenti-gerçekleşme tutarlarının dikkatle incelenmesi gerektiğine işaret ediyor.

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