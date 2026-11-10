7 aracı kurum, AKSEN hisseleri için hedef fiyat ve yatırım tavsiyelerini paylaştı. Açıklanan hedef fiyatlar arasında en yüksek tahmin 140,90 TL ile Global Menkul'den geldi.

AKSA ENERJİ'NİN 9 AYLIK KÂRI 2,8 MİLYAR TL'Yİ AŞTI

Aksa Enerji, 2026 yılının üçüncü çeyreğinde 1 milyar 575 milyon 946 bin 270 TL net kâr açıkladı. Şirketin 2026 yılının ilk 9 ayındaki toplam net kârı ise 2 milyar 813 milyon 835 bin 831 TL oldu.

Finansal sonuçların kamuoyuna duyurulmasının ardından aracı kurumlar, AKSEN hisselerine yönelik hedef fiyat değerlendirmelerini güncelledi.

AKSEN İÇİN EN YÜKSEK HEDEF FİYAT GLOBAL MENKUL'DEN

10 Kasım 2026 tarihinde açıklanan değerlendirmelere göre Global Menkul, Aksa Enerji hisseleri için 140,90 TL hedef fiyat belirledi. Kurumun açıkladığı hedef fiyat, 69,55 TL'lik son fiyata göre yüzde 102,58 prim potansiyeline işaret etti.

Gedik Yatırım 118,30 TL, İş Yatırım ise 117,50 TL hedef fiyat açıkladı. Şeker Yatırım'ın hedef fiyatı 110 TL, Deniz Yatırım'ın 109 TL, Yapı Kredi Yatırım'ın ise 98 TL oldu.

7 ARACI KURUMUN AKSEN HEDEF FİYATLARI

Aracı kurum Hedef fiyat Tavsiye Prim potansiyeli Global Menkul 140,90 TL Al %102,58 Gedik Yatırım 118,30 TL Endekse paralel getiri %69,66 İş Yatırım 117,50 TL Al %68,94 Vakıf Yatırım 112,80 TL Endeks üstü getiri %62,18 Şeker Yatırım 110,00 TL Al %58,15 Deniz Yatırım 109,00 TL Al %56,72 Yapı Kredi Yatırım 98,00 TL Al %40,90

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.