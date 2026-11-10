Temmuz ayında halka arz edilen Kardemir Çelik Sanayi A.Ş. (KARCL) hisseleri, Borsa İstanbul'da son iki işlem gününde güçlü yükseliş kaydetti. Bugün yüzde 9,98 değer kazanan hisse 41,86 TL'ye yükseldi. 10 Kasım 2026 tarihli veriler, KARCL hisselerinde en fazla alım ve satım yapan aracı kurumları da ortaya koydu.

KARCL HİSSELERİ 2 GÜN ÜST ÜSTE TAVAN OLDU

35 TL'den halka arz olan Kardemir Çelik Sanayi A.Ş. (KARCL) hisseleri, fon krizi sürecinde satış baskısıyla karşılaşan hisseler arasında yer aldı. Eylül ayının ortalarında 233 TL seviyesine kadar yükselen hisse, Kasım ayının başında 22,06 TL'ye kadar geriledi.

Kaynak: Investing

Bu seviyeden sonra toparlanma eğilimine giren KARCL, bugün yüzde 9,98'lik yükselişle 41,86 TL'ye ulaştı. Böylece hisse, son iki işlem gününde üst üste güçlü yükseliş kaydetti.

KARCL hisseleri haftalık bazda yüzde 61 değer kazanırken, aylık bazda yüzde 20,19 geriledi. Hissenin üç aylık performansı ise yüzde 24,91 kayıp olarak kayıtlara geçti.

KARCL HİSSELERİNDE EN FAZLA ALIM YAPAN ARACI KURUMLAR

10 Kasım 2026 tarihli aracı kurum dağılımı verilerine göre KARCL hisselerinde en fazla net alım yapan kurum Bank of America oldu. Bank of America 100 bin 516 lotluk net alımla ilk sırada yer alırken, OYAK 96 bin 320 lotla ikinci, Midas ise 54 bin 189 lotla üçüncü sırada bulundu.

En fazla net alım yapan ilk 5 aracı kurum:

Aracı kurum Net lot Pay (%) Maliyet (TL) Bank of America 100.516 27,27 40,576 OYAK 96.320 26,13 41,672 Midas 54.189 14,70 38,984 Gedik 32.438 8,80 41,663 Şeker 17.179 4,66 41,651

Kaynak: ForInvest

KARCL HİSSELERİNDE EN FAZLA SATIŞ YAPAN KURUMLAR

Satış tarafında ise Ziraat Yatırım ilk sırada yer aldı. Kurumun net satışı 76 bin 840 lot olarak gerçekleşti. Ziraat Yatırım'ı 57 bin 94 lotla Meksa ve 56 bin 684 lotla Vakıf Yatırım takip etti.

En fazla net satış yapan ilk 5 aracı kurum:

Aracı kurum Net lot Pay (%) Maliyet (TL) Ziraat Yatırım -76.840 20,85 41,635 Meksa -57.094 15,49 38,296 Vakıf Yatırım -56.684 15,38 41,661 Ata -33.049 8,97 38,672 İş Yatırım -29.424 7,98 43,499

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