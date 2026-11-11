Türkiye'de kamu sermayeli katılım bankalarının tek çatı altında birleştirilmesine yönelik süreçte yeni bir gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ziraat Katılım, Vakıf Katılım ve Halk Katılım'ın birleştirileceğini açıklamasının ardından Türkiye Varlık Fonu (TVF), iki bankanın pay devirlerinin tamamlandığını duyurdu. Böylece üç bankayı kapsayan birleşme planında önemli bir aşama geride kaldı.

TÜRKİYE VARLIK FONU RESMEN DUYURDU

Türkiye Varlık Fonu, 10 Kasım 2026 tarihinde yayımladığı açıklamada Ziraat Katılım ve Halk Katılım'ın paylarının tamamının, fonun yüzde 100 iştiraki olan TVF Katılım Finans Yatırımları A.Ş. tarafından devralındığını bildirdi.

Açıklamaya göre, 7 Ekim 2026 tarihinde duyurulan pay devir sözleşmeleri kapsamında gerekli yasal ve düzenleyici süreçlerin ardından kapanış işlemleri tamamlandı.

TVF, söz konusu adımın kamu sermayeli katılım finans kuruluşlarının tek çatı altında toplanması yönünde başlatılan işlemlerde önemli bir aşama olduğunu belirtti.

ERDOĞAN ÜÇ BANKANIN BİRLEŞECEĞİNİ DUYURMUŞTU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirilen 3. İstanbul Dünya İslam Ekonomisi Zirvesi'nde kamu sermayeli üç katılım bankasının birleştirilmesi planını açıklamıştı.

Erdoğan, Ziraat Katılım, Vakıf Katılım ve Halk Katılım'ın güçlerini birleştirmesiyle önemli bir sinerji oluşacağını ve katılım bankacılığı sektörünün yeni bir ivme kazanacağını ifade etmişti.

Birleşme planı kapsamında şu üç banka bulunuyor:

Ziraat Katılım Bankası

Vakıf Katılım Bankası

Halk Katılım Bankası

İKİ BANKANIN PAY DEVRİ TAMAMLANDI

Türkiye Varlık Fonu'nun son açıklamasında, Ziraat Katılım ve Halk Katılım'ın pay devirlerinin tamamlandığı duyuruldu.

Bununla birlikte açıklamada, Vakıf Katılım'ın pay devrine ilişkin yeni bir bilgiye yer verilmedi.

Dolayısıyla üç bankanın tek çatı altında birleştirilmesi planlanırken, son duyuruyla resmen tamamlandığı bildirilen işlem iki bankanın pay devrini kapsıyor.

Üç bankanın hukuki birleşmesinin tamamlandığına ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı.

BİRLEŞMEYLE NE HEDEFLENİYOR?

Türkiye Varlık Fonu, kamu sermayeli katılım finans kuruluşlarının tek çatı altında toplanmasıyla sektördeki kapasitenin ve rekabet gücünün artırılmasını hedefliyor.

Açıklamada, finansal piyasalar içinde katılım bankacılığının payının büyütülmesinin amaçlandığı da vurgulandı.

TVF ayrıca yatırım stratejisi doğrultusunda finansal piyasaların derinleşmesine ve katılım finans ekosisteminin gelişmesine katkı sağlamaya yönelik çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

KAMU SİGORTA ŞİRKETLERİ DE BİRLEŞTİRİLMİŞTİ

Benzer bir yapılandırma 2020 yılında kamu sigortacılığı sektöründe gerçekleştirilmişti.

Ziraat Sigorta, Halk Sigorta ve Güneş Sigorta'nın tek çatı altında birleştirilmesiyle Türkiye Sigorta oluşturulmuştu.

Katılım bankacılığında planlanan birleşmenin de kamu finans kuruluşlarının operasyonel kapasitesini ve sektördeki etkinliğini artırması hedefleniyor.

Ancak üç bankanın hangi isim altında faaliyet göstereceği ve birleşme işlemlerinin ne zaman tamamlanacağı henüz açıklanmadı.